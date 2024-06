Begoña Gómez sacude la campaña

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

La citación por parte del juez Juan Carlos Peinado a la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, en la causa abierta por presuntos delitos de corrupción en el sector privado y tráfico de influencias ha sacudido la campaña electoral de las europeas. Partidos como PP, ERC, Junts y Podemos, así como dos asociaciones judiciales, criticaron ayer la carta que el líder del PSOE publicó el martes. En ella, Sánchez censuraba la citación judicial de su mujer a cinco días de las elecciones. Los socialistas cierran filas con su líder, y tachan de “burda” la citación por parte del juez a Begoña Gómez. Y con la polémica creciendo, esta reapareció junto a Pedro Sánchez en un mitin en Benalmádena. El socialista pidió votar “en masa” al PSOE para que gane la “política sana” frente a la “política sucia” que atribuyó a los populares y Vox.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, criticó la “actitud chulesca” de Sánchez, a quien acusó de “creerse impune”. Dijo que “no es normal” lo que está ocurriendo en España, donde, a su juicio, “se intenta silenciar cualquier crítica al puto amo”, como calificó a Sánchez el ministro de Transportes, Óscar Puente, en marzo en el congreso del partido en Galicia . La candidata europea del PP, Dolors Montserrat, pidió responsabilidades políticas al presidente, y afirmó que su Gobierno está “devorado” por corrupción. La Asociación Judicial Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente, ambas de corte conservador, señalaron que “resulta muy poco edificante” que el líder del Ejecutivo “traslade a la ciudadanía la idea de que un juez dicta sus resoluciones con intereses electoralistas”. “La percepción de normalidad democrática del trabajo de los jueces depende mucho de que los responsables políticos no hagan señalamiento y respeten las decisiones y tiempos de la justicia”, avisaron.Entretanto, Junts, ERC y Podemos reprocharon a Sánchez que sufrieron lawfare (o guerra judicial) antes que él y entonces se puso “de perfil”. El cabeza de lista de los juntistas a las europeas, Toni Comín, criticó el “silencio cómplice” del socialista durante la “persecución” al independentismo, y dijo que “ahora tenemos que estar traumatizados por él, ahora sí que es lawfare”.La candidata de ERC, Diana Riba, reclamó al presidente español “superar los debates sobre la persecución y empezar a luchar contra los perseguidores”, y reprochó que el PSOE no votara a favor de la proposición no de ley que los republicanos llevaron al Congreso para combatir el lawfare. La candidata de Podemos, Irene Montero, reclamó a Sánchez hacer “políticas públicas para proteger a la democracia de los sectores reaccionarios”.Todo ello mientras el PSOE cerraba filas con su líder. La cabeza de lista de los socialistas, Teresa Ribera, tildó de “burda” la citación a la mujer de Sánchez. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, cargó contra lo que calificó de “campaña ultraderechista, de fango y lodo” de PP y Vox.Entretanto, Leticia Lauffer, consejera delegada de Wakalua, empresa filial de Globalia, negó haber sido el nexo para facilitar el rescate con fondos públicos de Air Europa por su relación con Begoña Gómez. En la comisión de investigación del ‘caso Koldo’ en el Senado, explicó que tenía con ella una relación profesional “muy buena” en la que no había “nada raro”.