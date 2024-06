El PP pide a barones del PSOE rechazar 'primar' a Catalunya

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El portavoz y vicesecretario de Cultura del PP, Borja Sémper, espera que su partido, junto con algunos barones socialistas, puedan conseguir un nuevo modelo de financiación autonómica “ecuánime” y que no prime a Catalunya sobre otros territorios. Así lo afirmó en declaraciones en la Feria del Libro de Madrid al ser preguntado sobre las críticas del presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, a la posibilidad de que Catalunya logre una “financiación singular”.

En opinión de Sémper, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está “dispuesto a todo lo que demandan los independentistas con tal de mantenerse en el poder” y todo apunta a que no propondrá una financiación igualitaria para todas las comunidades autónomas. “Pero eso no quiere decir que no la vayamos a conseguir”, apuntó. Ya que, según él, es “normal” y “perfectamente comprensible que haya dirigentes socialistas en comunidades autónomas gobernadas o no por el PSOE que se rebelen” ante “el atropello” que, a su juicio, prepara el Ejecutivo en esta materia. Por eso, se mostró convencido de que los populares, “en compañía de algunos socialistas” se posicionarán en “contra de un atropello económico que perjudique al conjunto de los españoles en beneficio de sólo unos pocos”. “Todos somos singulares. Y lo que tienen que hacer los poderes públicos es responder con ecuanimidad y si la respuesta no va destinada a ser ecuánime e igual con todos los españoles sino a favorecer a los independentistas que te garantizan tu gobierno en función de lo que les des, pues estamos haciendo un pan con unas tortas”, zanjó.

El PP pide al fiscal general que actúe con “talla de Estado y no mandatado” por Sánchez con la amnistía

Por otro lado, Sémper recomendó al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, que actué con “talla de Estado y no mandatado” por Sánchez, tras considerar desproporcionada su actitud con los fiscales del procés, a los que ha ordenado apoyar ante el Supremo aplicar la amnistía, a lo que se oponen.

El relator de la ONU sobre las minorías, Nicolas Levrat, defendió ayer en un acto celebrado por Òmnium Cultural la legalidad de la ley de amnistía y criticó los cuestionamientos de la norma surgidos del Poder Judicial. En este sentido, consideró que la es “un buen paso” porque la irrupción de la justicia en un asunto “político” ha “envenenado” la vida política tanto de Catalunya como de España. Por eso cree que es “una oportunidad para devolver el asunto” al campo político.

Levrat también defendió el derecho a la autodeterminación de los catalanes y el sistema de inmersión lingüística, si bien se mostró partidario de los sistemas multilingües. En todo caso, el relator de la ONU para las minorías opinó que el catalán “no está en peligro de desaparecer”, si bien dijo que existen riesgos que deben combatir, sobre todo, los propios hablantes de la lengua usándola. Por su parte, el secretario general de la Red Europea de Igualdad Lingüística (ELEN), Davyth Hicks, que se mostró defensor de la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en la UE, avisó que será necesario continuar “persuadiendo” a los estados para garantizar que se consiga esta legislatura, asegurando que la propuesta fue bien recibida por gran parte de los estados, pese a que algunos mostraron sus reticencias, e incluso le sorprendió la “buena reacción” de los franceses.