El PP insta barons del PSOE a rebutjar 'primar' Catalunya

El portaveu i vicesecretari de Cultura del PP, Borja Sémper, espera que el seu partit, juntament amb alguns barons socialistes, puguin aconseguir un nou model de finançament autonòmic “equànime” i que no primi Catalunya sobre altres territoris. Així ho va afirmar en declaracions a la Fira del Llibre de Madrid al ser preguntat sobre les crítiques del president de Castella-la Manxa, el socialista Emiliano García-Page, a la possibilitat que Catalunya aconsegueixi un “finançament singular”. Segons l’opinió de Sémper, el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, està “disposat a tot el que demanden els independentistes per tal de mantenir-se al poder” i tot apunta que no proposarà un finançament igualitari per a totes les comunitats autònomes. “Però això no vol dir que no l’aconseguirem”, va apuntar. Ja que, segons ell, és “normal” i “perfectament comprensible que hi hagi dirigents socialistes en comunitats autònomes governades o no pel PSOE que es rebel·lin” davant “de l’atropellament” que, segons el seu parer, prepara l’Executiu en aquesta matèria. Per això, es va mostrar convençut que els populars, “en companyia d’alguns socialistes”, es posicionaran en “contra d’un atropellament econòmic que perjudiqui el conjunt dels espanyols en benefici de només uns quants”. “Tots som singulars. I el que han de fer els poders públics és respondre amb equanimitat i si la resposta no va destinada a ser equànime i igual amb tots els espanyols sinó a afavorir els independentistes que et garanteixen el teu govern en funció del que els donis, ja que estem fent pa amb unes coques”, va concloure.

D’altra banda, Sémper va recomanar al fiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortiz, que va actuar amb “talla d’Estat i no mandatat” per Sánchez, després de considerar desproporcionada la seua actitud amb els fiscals del procés, als quals ha ordenat donar suport davant del Suprem a aplicar l’amnistia, a la qual cosa s’oposen.

El PP demana al fiscal general que actuï amb “talla d’Estat i no sota comanda” de Sánchez amb l’amnistia

El relator de l’ONU sobre les minories, Nicolas Levrat, va defensar ahir en un acte celebrat per Òmnium Cultural la legalitat de la llei d’amnistia i va criticar els qüestionaments de la norma sorgits del Poder Judicial. En aquest sentit, va considerar que és “un bon pas” perquè la irrupció de la justícia en un assumpte “polític” ha “enverinat” la vida política tant de Catalunya com d’Espanya. Per això creu que és “una oportunitat per tornar l’assumpte” al camp polític.

Levrat també va defensar el dret a l’autodeterminació dels catalans i el sistema d’immersió lingüística, si bé es va mostrar partidari dels sistemes multilingües. En tot cas, el relator de l’ONU per a les minories va opinar que el català “no està en perill de desaparèixer”, si bé va dir que existeixen riscos que han de combatre, sobretot, els mateixos parlants de la llengua utilitzant-la.Per la seua part, el secretari general de la Xarxa Europea d’Igualtat Lingüística (ELEN), Davyth Hicks, que es va mostrar defensor de l’oficialitat del català, l’eusquera i el gallec a la UE, va avisar que serà necessari continuar “persuadint” els estats per garantir que s’aconsegueixi aquesta legislatura, assegurant que la proposta va ser ben rebuda per gran part dels estats, malgrat que alguns van mostrar les seues reticències, i fins i tot el va sorprendre la “bona reacció” dels francesos.