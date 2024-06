ERC avisa a Sánchez que el “mínimo exigible” para apoyar a Illa es el concierto económico

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El reloj para elegir a un nuevo president de la Generalitat no para de correr sin que por el momento haya un candidato claro para presentarse a la investidura el próximo 25 de junio. ERC es consciente de que podría tener la llave de la gobernabilidad e intenta sacar rédito de ello en plena crisis interna. Su secretaria general, Marta Rovira, interpeló ayer directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quién aseguró que lo “mínimo exigible” para una posible investidura del socialista Salvador Illa es que se acuerde un concierto económico para Catalunya y subrayó que si se niegan les será “muy difícil” contar con el apoyo de los republicanos. Así se pronunció durante una intervención telemática en el Consejo Nacional de ERC, en la que afirmó que una nueva financiación “fuera del régimen común” y que permita a Catalunya recaudar “todos los impuestos” es solo el primer paso para lograr un referéndum. Por eso, instó a Sánchez a “mover ficha” remarcando que, en estos momentos, la clave de la investidura “está más en sus manos que en las de Illa”. En este sentido, defendió que los republicanos, en plena crisis interna tras el descalabro del 9-J y la división por el acuerdo con los socialistas en Barcelona, se siente “muy libre de decidir qué es lo mejor para el país” y pidió no poner sobre sus espaldas toda la responsabilidad de llegar a un pacto que evite la repetición electoral. Por este motivo también pidió a Junts, y en concreto a su líder, Carles Puigdemont, que expliquen cuál es su propuesta de Govern para la próxima legislatura y lamentó que, de momento, no la saben. “Todo el mundo quiere hablar con ERC, nos piden reuniones, responsabilidad y que nos movamos pero nadie nos ha hecho ni una sola propuesta”, aseveró Rovira. Adelantándose a posibles pactos, el partido aprobó el reglamento interno que permitirá consultar a la militancia sobre estos acuerdos.

Las palabras de Rovira no tardaron en ser respondidas por el primer secretario del PSC, que afirmó que el Gobierno central quiere “dar respuesta a la singularidad de Catalunya” para mejorar su financiación y reclamó un acuerdo de investidura que le permita ponerse a trabajar “cuanto antes” en el asunto. En una intervención en la 15ª asamblea del PSC del Baix Llobregat, Illa garantizó que Sánchez tiene la intención de “escuchar” a Catalunya y la “ayudará” con la mejora de su financiación, lo que en su opinión “no es ningún privilegio, sino una cuestión de justicia”, porque “no puede ser que sea la tercera en aportar recursos y la decimocuarta en recibirlos”. Las negociaciones entre ERC y PSC empezarán el martes.Por su parte, el presidente del Parlament, Josep Rull, dijo que por ahora todo es posible, tanto pactos como una repetición electoral y puso en valor la ronda de contactos con los partidos.

Marín formaliza su salida de la alcaldía de L’Hospitaltet

La hasta ahora alcaldesa de L’Hospitalet de Llobregat, la socialista Núria Marín, formalizó ayer su marcha, después de 16 años al frente del consistorio, pasando la vara de mando a quien fuera su tercer teniente de alcalde, David Quirós. Frente a la plana mayor del PSC, ya que entre el acto estaban presentes, entre otros, el candidato a la presidencia de la Generalitat, Salvador Illa, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, o el expresidente del Govern, José Montilla, la ahora senadora socialista reivindicó sus mandatos por haber conseguido convertir la ciudad en el “segundo motor económico de Catalunya”. La oposición, sin embargo, criticó su gestión estos años y le recordaron el escándalo del “caso del Consell Esportiu”, por el que dimitieron dos concejales.

Albiach pide no usar el fantasma de la repetición electoral

La líder de Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, instó ayer a los partidos a no utilizar “el fantasma de la repetición electoral” para, textualmente, marear a la ciudadanía, y abogó por optar por una mayoría progresista para configurar la nueva Generalitat. “Aquí solo hay dos opciones: una es un Govern progresista y la otra es la repetición electoral con la que esta soñando y deseando Junts”, avisó en el Consell Nacional del partido en Barcelona. Sobre las negociaciones, Albiach explicó que ya ha trasladado al PSC que negociarán “con exigencia” en los contenidos. Para los comunes, una de las prioridades será hacer frente a la crisis habitacional en Catalunya.

Jordi Solé deja la dirección de ERC tras ser apartado de la lista europea

Jordi Solé, eurodiputado de ERC hasta hace unos días, comunicó ayer a la Ejecutiva de su partido su dimisión como miembro de la dirección nacional del mismo por la “profunda decepción” que ha sentido al ser apartado de la candidatura para las elecciones europeas del pasado 9 de junio. Solé se refiere así al fichaje por parte de ERC del meteorólogo de TV3 Tomàs Molina como número dos de la candidatura a las europeas, en sustitución suya. El hasta ahora eurodiputado, que seguirá como militante, comentó que tenía tomada esa decisión “desde hace meses”, pero que la ha querido comunicar “una vez pasado este último ciclo electoral”.