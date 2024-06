ERC avisa Sánchez que el “mínim exigible” per donar suport a Illa és el concert econòmic

El rellotge per elegir un nou president de la Generalitat no para de córrer sense que de moment hi hagi un candidat clar per presentar-se a la investidura el 25 de juny vinent. ERC és conscient que podria tenir la clau de la governabilitat i intenta treure’n rèdit en plena crisi interna. La seua secretària general, Marta Rovira, va interpel·lar ahir directament el president del Govern central, Pedro Sánchez, a qui va assegurar que el “mínim exigible” per a una possible investidura del socialista Salvador Illa és que s’acordi un concert econòmic per a Catalunya i va subratllar que si es neguen els serà “molt difícil” comptar amb el suport dels republicans. Així es va pronunciar durant una intervenció telemàtica al consell nacional d’ERC, en la qual va afirmar que un nou finançament “fora del règim comú” i que permeti a Catalunya recaptar “tots els impostos” és només el primer pas per aconseguir un referèndum. Per això, va instar Sánchez a “moure fitxa” remarcant que, en aquests moments, la clau de la investidura “està més a les seues mans que a les d’Illa”. En aquest sentit, va defensar que els republicans, en plena crisi interna després del daltabaix del 9-J i la divisió per l’acord amb els socialistes a Barcelona, se sent “molt lliure de decidir què és el millor per al país” i va demanar no posar sobre la seua esquena tota la responsabilitat d’arribar a un pacte que eviti la repetició electoral. Per aquesta raó també va demanar a Junts, i, en concret al seu líder Carles Puigdemont, que expliquin quina és la seua proposta de Govern per a la pròxima legislatura i va lamentar que, de moment, no la saben. “Tothom vol parlar amb ERC, ens demanen reunions, responsabilitat i que ens moguem però ningú no ens ha fet ni una sola proposta”, va asseverar Rovira. Avançant-se a possibles pactes que puguin sorgir, el partit va aprovar el reglament intern que permetrà consultar la militància sobre aquests acords. Les paraules de Rovira no van tardar a ser respostes pel primer secretari del PSC, que va afirmar que el Govern central vol “donar resposta a la singularitat de Catalunya” per millorar-ne el finançament i va reclamar un acord d’investidura que li permeti posar-se a treballar “com més aviat millor” en l’assumpte. En una intervenció en la 15a assemblea de la Federació del PSC del Baix Llobregat, Illa va garantir que Sánchez té la intenció d’“escoltar” Catalunya i l’“ajudarà” amb la millora del finançament, la qual cosa segons la seua opinió “no és cap privilegi, sinó una qüestió de justícia”, perquè “no pot ser que sigui la tercera a aportar recursos i la catorzena a rebre’ls”. Les negociacions entre ERC i PSC començaran dimarts. Per la seua part, el president del Parlament, Josep Rull, va dir que per ara tot és possible, tant pactes com una repetició electoral, i va posar en valor la ronda de contactes amb els partits.

Marín formalitza la sortida de l’alcaldia de l’Hospitalet

La fins ara alcaldessa de l’Hospitalet de Llobregat, la socialista Núria Marín, va formalitzar ahir la seua marxa, després de 16 anys al capdavant del consistori, passant la vara de comandament a qui va ser el seu tercer tinent d’alcalde, David Quirós. Davant la plana major del PSC, ja que entre l’acte estaven presents, entre d’altres, el candidat a la presidència de la Generalitat, Salvador Illa, el ministre d’Indústria i Turisme, Jordi Hereu, o l’expresident del Govern, José Montilla, l’ara senadora socialista va reivindicar els seus mandats per haver aconseguit convertir la ciutat en el “segon motor econòmic de Catalunya”. L’oposició, tanmateix, va criticar la seua gestió aquests anys i li van recordar l’escàndol del “cas del Consell Esportiu”, pel qual van dimitir dos regidors.

Albiach demana no utilitzar el fantasma de la repetició electoral

La líder de comuns al Parlament, Jéssica Albiach, va instar ahir els partits a no utilitzar “el fantasma de la repetició electoral” per, textualment, marejar la ciutadania, i va advocar per optar per una majoria progressista per configurar la nova Generalitat. “Aquí només hi ha dos opcions: una és un Govern progressista i l’altra és la repetició electoral amb la qual està somiant i desitjant Junts”, va avisar al Consell Nacional del partit a Barcelona. Sobre les negociacions, Albiach va explicar que ja ha traslladat al PSC que negociaran “amb exigència” en els continguts. Per als comuns, una de les prioritats serà fer front a la crisi habitacional a Catalunya.

Jordi Solé deixa la direcció d’ERC al ser apartat de la llista europea

Jordi Solé, eurodiputat d’ERC fins fa uns dies, va comunicar ahir a l’Executiva del seu partit la seua dimissió com a membre de la direcció nacional d’aquest per la “profunda decepció” que ha sentit al ser apartat de la candidatura per a les eleccions europees del 9 de juny passat. Solé es refereix així al fitxatge per part d’ERC del meteoròleg de TV3 Tomàs Molina com a número dos de la candidatura a les europees, en substitució seua. El fins ara eurodiputat, que seguirà com a militant, va comentar que tenia presa aquesta decisió “des de fa mesos”, però que l’ha volgut comunicar “una vegada passat aquest últim cicle electoral”.