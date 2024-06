Macron, el impopular

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

La imagen del presidente francés, Emmanuel Macron, ha desaparecido de los carteles electorales de su partido para las legislativas que él adelantó tras la debacle en las europeas del pasado 9 de junio ante la ultraderecha, una muestra de que no es considerado como una baza electoral por sus correligionarios.

Un sondeo publicado el viernes cifra en el 74 % la tasa de impopularidad del presidente, que se ha desplomado seis puntos desde que disolvió la cámara baja, colocándole en su punto más bajo desde su acceso al Elíseo en 2017, incluso peor que en los difíciles momentos de los “chalecos amarillos” o la reforma de las pensiones. Su impopularidad es tal, que incluso el primer ministro, Gabriel Attal, considerado su heredero político y consciente del perjuicio que podría traerle el mostrarle su apoyo explícito, ha justificado que Macron dé un paso atrás “porque en esta elección no se está buscando un nuevo presidente, se busca un nuevo Gobierno”. Otro ejemplo se puede ver también en pleno centro de París, en el Marais, donde los carteles del exministro de Transportes y exsecretario de Estado para la UE Clément Beaune no incluyen imagen o mención a Macron en su lucha por el escaño de la séptima circunscripción de la capital. Y es que las críticas dentro del campo macronista a su hasta ahora intocable líder se han hecho ya corrientes, como si ya no fuera un tabú hablar del desgaste que ha sufrido el mandatario. A esto se suma también la irritación de muchos de sus propios votantes por la precipitada convocatoria de elecciones, que amenaza con sumir al país en un caos institucional, ya que o bien puede abrir la puerta a la llegada al poder de la extrema derecha de Marie Le Pen o de la izquierda radical de Jean-Luc Mélenchon.Ayer dirigentes del Partido Socialista, Sumar y Podemos asistieron a una manifestación convocada por el Nuevo Frente Popular francés en Madrid en la que apoyaron a los candidatos de esta coalición de izquierdas para frenar el avance de las fuerzas de extrema derecha en Francia y en toda Europa. En el marco de esta manifestación, la eurodiputada electa de Sumar, Estrella Galán, afirmó que el Nuevo Frente Popular, que agrupa a formaciones que van desde la izquierda comunista hasta los socialdemócratas galos, es un modelo “a tener en cuenta” en España y “un camino a seguir” para frenar el avance de la ultraderecha y sus políticas que derogan derechos y libertades.