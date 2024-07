El Supremo no amnistía la malversación y mantiene la orden de detener a Puigdemont

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena rechazó ayer aplicar la ley de amnistía al delito de malversación que atribuye al expresident Carles Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig y acordó mantener vigentes las órdenes estatales de detención contra ellos. Llarena sí considera amnistiable el delito de desobediencia por el que está procesada la secretaria general de ERC, Marta Rovira. Por eso deja sin efecto la orden de detención contra ella, y aclara que las que pesan contra Puigdemont, Comín y Puig se mantienen solo por malversación. En cualquier caso, da diez días a las partes para alegar sobre la pertinencia de plantear una cuestión de inconstitucionalidad respecto a la desobediencia. Además Rovira está imputada por terrorismo en el caso “Tsunami”. Por su parte, la Sala de lo Penal, que dirige Manuel Marchena, tampoco aplicará la amnistía a los condenados a penas de inhabilitación por el procés que así lo pidieron: Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolord Bassa y Jordi Turull, ya que considera que el delito de malversación de caudales públicos no se puede perdonar en este procedimiento. Asimismo, acordó promover cuestión de inconstitucionalidad respecto al delito de desobediencia por los cuatro fueron condenados.

Tanto Llarena como Marchena hacen suyos los argumentos de los cuatro fiscales que fueron apartados de la causa por contradecir la postura del Ministerio Público y defienden que sus comportamientos “incurren plenamente en las dos excepciones que prevé la ley para amnistiar este delito: que se hayan realizado con propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial y que afecten a los intereses financieros de la UE”. Asimismo, descartan elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE porque consideran que “no hay margen de interpretación”. Sin citar al Gobierno, los magistrados critican el llamativo contraste entre la protección reforzada que la UE atribuye al delito de malversación y “la lenidad del legislador español” que no ha dudado en “perdonar este grave delito, así como sus consecuencias económicas, por el simple hecho de haber sido cometidos por concretos responsables políticos”. Además, sostienen que la “precipitación” con la que se aprobó la ley “contribuye de manera decisiva a dificultar la labor interpretativa” de los tribunales.Ahora la amnistía quedará previsiblemente en manos del Constitucional tras la consulta del Supremo y los eventuales recursos de amparo que se espera que presenten los encausados.

La Junta Electoral no reconoce a Toni Comín como eurodiputado

La Junta Electoral Central (JEC) rechazó ayer reconocer al candidato de Junts Toni Comín como eurodiputado, pese a haber obtenido los votos necesarios, por no haber acudido a jurar la Constitución en el acto celebrado en el Congreso, como “exige la ley electoral”. La JEC considera que su decisión está avalada por el Tribunal Supremo, pese a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE en el caso de Oriol Junqueras, que establece que la condición de eurodiputado se adquiere en “la misma elección”. El Parlamento Europeo afirmó que estudiará el caso sobre el escaño de Comín, una vez que la Junta Electoral envíe la lista de eurodiputados. Mientras, ERC presentó un recurso para acabar con la obligatoriedad del acatar la Constitución para ser eurodiputado.

“La ley será la tumba del Gobierno de Sánchez”

El juez de la Audiencia de Barcelona Joaquín Aguirre se atribuyó la crisis en la tramitación de la amnistía de enero, cuando Junts votó en contra del texto en el Congreso al considerar que no tenía suficiente cobertura. En unos audios difundidos ayer por el medio Diario Red, se le escucha diciendo que su auto de imputación de Carles Puigdemont y Artur Mas por traición en la conocida como “trama rusa” del procés sería “la tumba” del Gobierno de Pedro Sánchez, a quien aseguraba que le quedaban “dos telediarios alemanes”. Los audios difundidos por el citado medio muestran al magistrado hablando con funcionarios del juzgado del auto del ‘caso Voloh’ que abría la posibilidad de imputar por el delito de traición a Puigdemont, entre otros líderes independentistas, al día siguiente de que Junts rechazara la norma en la cámara baja. “Ayer lo de la ley de amnistía se tumbó por mí”, dice uno de los audios. “Será la tumba del Gobierno”, dice en otro donde se vanagloria de sus contactos con los medios europeos que se habían hecho ecos de la presunta conexión entre el independentismo y el Kremlin. Puigdemont avanzó que se querellará contra el juez, a quien acusó de “vulnerar el Código Penal por intentar subvertir el Estado de derecho”. Por su parte, Josep Lluís Alay y Gonzalo Boye recurrieron la pieza separada de la trama abierta la semana pasada por el juez Aguirre.

Junts compara a los magistrados con una mafia: “La Toga Nostra”

El expresident Carles Puigdemont comparó con la mafia italiana la decisión del Tribunal Supremo de no amnistiar la malversación en la causa del proceso. “La Toga Nostra”, afirmó el dirigente en X. Por su parte, el secretario general de Junts, Jordi Turull, dijo de que el expresident mantendrá sus compromisos, también el de volver a Catalunya si hay debate de investidura, pese a la decisión del Supremo, que calificó de “golpe de toga al Estado”.Desde ERC, su portavoz, Raquel Sans, afirmó que no supone “ninguna sorpresa” la decisión de los magistrados del Alto Tribunal, pero aseguró que la ley “tendrán que acabar aplicándola” pese a que le intenten “torpedear”. Por su parte, desde el PSOE discreparon con la decisión de los jueces, pero consideraron que esto no afectará a la formación de Govern en Catalunya. Mientras, el PP celebró la decisión. “El Estado de Derecho es más fuerte que cualquier Gobierno”, aseveró la popular Cuca Gamarra.