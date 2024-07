Publicado por agències Verificado por Creado: Actualizado:

El excandidato de ERC en Barcelona Ernest Maragall ha explicado que sintió "asombro y malestar profundo" cuando supo que los autores de los polémicos carteles sobre el Alzhéimer estaban contratadas "desde algún ámbito de responsabilidad interna" del partido. En una carta que ha hecho pública a través de la red X, Maragall añade que muy pronto quedó claro que el entonces director de comunicación de ERC, Tolo Moya, era la persona que "había tenido responsabilidad desde el punto de vista orgánico". Según relata, el mismo Moya le presentó sus excusas formales por "falta de control suficiente". A pesar de los hechos, el excandidato defiende la "indudable honestidad" del conjunto de la organización y la "inmensa mayoría" de sus dirigentes. "Él era quien, de acuerdo con las investigaciones practicadas, mantenía contacto con los que ejecutaron la acción de colocar los carteles ofensivos", dice a Maragall en referencia a Moya. El excandidato explica que el entonces director de comunicación le admitió que los hechos eran "lamentables" y que se habían producido por "falta de control suficiente" por su parte.

Teniendo en cuenta este contexto, Maragall decidió pedir el archivo de las actuaciones en marcha a raíz de la denuncia formal ante la justicia que él mismo presentó después de los hechos, en plena precampaña de las elecciones municipales del año pasado en la que Maragall era el cabeza de lista de ERC por Barcelona. Maragall argumenta la decisión de dar el caso judicialmente por cerrado para evitar que unos hechos "lamentables pero ya cerrados y de imposible repetición" pudieran seguir causando "sufrimiento inútil" a su entorno personal y familiar. "Entiendo que todo lo anterior no disminuye ni excusa la responsabilidad política de ERC en todo el asunto. Me consta la voluntad de la dirección actual de no cerrar en falso la cuestión y tomar las medidas adecuadas para determinar eventuales responsabilidades", añade en referencia al procedimiento interno que este lunes ha abierto la formación política después de hacerse público el caso destapado por el diario Ara.

Con respecto al expediente abierto, Maragall también subraya su convicción sobre la "indudable honestidad" del conjunto de la organización y de la "inmensa mayoría" de sus dirigentes y responsables orgánicos.

Maragall también explica que a lo largo del día de ayer experimentó dos sentimientos: uno de "vergüenza y horror" por pertenecer a una sociedad capaz de hacer actuaciones "tan indecentes". Y por otra parte un "agradecimiento profundo" a tanta gente de ERC y "de allá" que le hicieron llegar su sentimiento de vergüenza y horror.