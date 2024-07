Wagensberg prevé volver a Cataluña junto con Rovira "el sábado o antes del sábado"

Publicado por acn Verificado por Creado: Actualizado:

El diputado de ERC al Parlamento Ruben Wagensberg tiene previsto volver a Cataluña junto con la secretaria general de ERC, Marta Rovira, "el sábado o antes del sábado". "Lo tenemos que cerrar bien y a lo largo del día tenemos que ver cómo lo hacemos", ha añadido en una entrevista a RAC 1. El Tribunal Supremo ha archivado la causa de Tsunami Democrático contra Carles Puigdemont y Ruben Wagensberg después de que la Audiencia Nacional también lo hiciera por las acusaciones de terrorismo contra Rovira y una decena de personas más. Wagensberg, que lleva 6 meses en Ginebra, ha explicado que está muy contento pero que es un momento "agridulce" porque hay tres personas que no pueden volver todavía del exilio, en referencia a Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig.

Wagensberg ha explicado cómo ha vivido las últimas 48 horas que "lo han cambiado todo de una manera absolutamente loca". Y ha relatado que cuando supo que el Tribunal Supremo también había archivado la causa por terrorismo contra Tsunami Democrático estaba comiendo con el resto de exiliados en Suiza.

A pesar de describir la situación como "muy emocionante" especialmente para Rovira que lleva más de 6 años en el exilio, Wagensberg también ha recordado que hay exiliados que todavía no pueden volver. "Me cuesta dejar de pensar en ellos y las personas pendientes de si se les aplica la amnistía. Personalmente estamos contentos pero también un poco fastidiados porque de momento todavía no lo podrá hacer todo el mundo", ha añadido.

El diputado de los republicanos defiende que ahora habrá que trabajar para reformar el Código Penal para que "ninguna persona por el hecho de protestar pueda ser acusada de terrorismo". Según Wagensberg, se tiene que intentar cambiar para que lo que ha pasado no lo tenga que vivir más gente a pesar de admitir que en España el terrorismo es un tema "espinoso".

Preguntado por qué es lo que hará primero cuando llegue a Cataluña, ha explicado que quiere ir a visitar su abuela y amigos que no ha visto en los últimos meses. Todavía no sabe si se preparará algún acto conjunto para el retorno de parte de los exiliados.

Después de los episodios de ansiedad que vivió antes de marcharse a Suiza, Wagensberg ha explicado que llegar a Ginebra le aportó tranquilidad porque sabía que no se encontraría a la Guardia Civil al abrir la puerta de su casa.