Vox cumple su amenaza y acuerda salir de los gobiernos autonómicos de coalición con el PP

El Comité Ejecutivo Nacional de Vox acordó ayer salir de todos los gobiernos autonómicos de coalición con el PP debido, según afirmó el líder del partido, Santiago Abascal, a la “agresión” del presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo, al “obligar” a las comunidades autónomas que preside a aceptar el reparto de menores migrantes no acompañados propuesto por el Gobierno. La ruptura afecta a los ejecutivos de Extremadura, Murcia, Castilla y León, la Comunitat Valenciana y Aragón, donde el PP aspira ahora a gobernar en solitario. Está previsto que los vicepresidentes autonómicos que la formación ultra ostenta en estos territorios dimitan hoy mismo para pasar a ser en estas comunidades una oposición “leal y contundente”. Asimismo tienen intención de romper el pacto de investidura en Baleares. “Es imposible pactar con el que no quiere hacerlo”, argumentó Abascal, quien acusó a Feijóo de pretender “imponer políticas de fronteras abiertas” y advirtió de que “nadie ha votado” a Vox ni al PP para que se mantenga la “invasión” de migración ilegal y de menores no acompañados en España.

Los siete consejeros que la formación de extremaderecha tiene en estas comunidades ya ayer no asistieron a las reuniones de sus respectivos ejecutivos. La formación ultra, sin embargo, sí desvinculó la ruptura de los pactos suscritos en las autonomías de los gobiernos en coalición con los populares de los acuerdos de gobierno en los ayuntamientos.El gobierno de Alfonso Fernández Mañueco tachó la decisión de Vox de “injustificada e incomprensible”, asegurando que en Castilla y León “se han cumplido todos los pactos”. Por su parte, el de Aragón manifestó que el jefe del Ejecutivo, Jorge Azcón, anunciará hoy “la nueva reestructuración del Gobierno”. Mientras, el valenciano Carlos Mazón decretó el cese de los tres consellers de Vox que tiene en el Gobierno valenciano.Los de Feijóo, quien tiene previsto valorar hoy la decisión tomada por los de Abascal, ya habían expresado su “tranquilidad” ante la ruptura de los pactos con Vox porque, según recordaron, ninguno de esos acuerdos firmados hace un año exigía renunciar a la acogida de menores migrantes. Por este motivo, la cúpula del Partido Popular se mostró convencida de que esto solo ha sido una “excusa” y que el paso de Vox obedece en realidad a “otras circunstancias”, como buscar “notoriedad” tras la irrupción de Alvise en el tablero político. En este sentido, en Génova insistieron en que la decisión que han tomado sus autonomías respecto al reparto de los jóvenes migrantes es “coherente” y presumieron de permanecer fieles a sus convicciones y principios pese a “las amenazas” de Vox, que finalmente han acabado materializándose con esta ruptura.

Los populares defienden su “coherencia” y presumen de no haber cedido ante el chantaje de los de Abascal

El conseller de Derechos Sociales en funciones, Carles Campuzano, defendió ayer la oposición de la Generalitat al convenio logrado en el marco de la reunión Sectorial de Juventud celebrada en Tenerife el miércoles. Preguntado sobre si los 31 jóvenes migrados solos llegados a Canarias que según el documento Catalunya debería acoger, insistió en que el Executiu catalán no firmará el texto “porque acabará acogiendo más”. En este sentido, lamentó que el Gobierno de Pedro Sánchez siga trabajando “con datos que no son reales” y recordó que este año Catalunya ya ha recibido a 1.500 menores en esta situación. Asimismo, señaló que la Generalitat trasladó al Estado que “no puede avalar la reforma de la ley de extranjería tal y como se planteó”.

Campuzano reiteró que pese a que el Estado calcula que Catalunya tiene 1.417 menores migrados solos acogidos, en realidad esta cifra es de 2.369. Además, lamentó que el Ejecutivo central “obvie” que el catalán sigue acompañando y haciéndose cargo de 4.200 migrantes mayores de 18 años para garantizar su inserción. “No podemos avalar un reparto que se basa en números que no son ciertos”, remarcó. Por ello, aseguró que el Govern no firmará los convenios previstos y pidió que el proceso se haga de forma “seria” y que se dote a la Generalitat de los recursos necesarios.

Compromís pide un adelanto electoral

El síndic de Compromís en Les Corts Valencianes, Joan Baldoví, reclamó al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, la convocatoria de elecciones autonómicas en la Comunitat Valenciana después de que Vox anunciara que los vicepresidentes autonómicos de la formación presentarán su dimisión.

Sumar acusa al PP de normalizar a los ‘ultras’

El portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, espetó al PP, tras la decisión de Vox de romper las coaliciones, que fueron ellos los que abrieron la senda de normalizar a la extrema derecha: “estos son sus cuervos y ahora pican sus ojos”.

El PSOE, “encantado” con la ruptura

El PSOE se mostró ayer “encantado” con una ruptura entre Vox y PP en las comunidades autónomas en las que gobiernan, alegando que sería “perfecto” que la “extrema derecha” no esté en los Ejecutivos regionales y no pueda seguir aplicando “sus políticas”, aseguró el partido.

Aprueban juntos la ley de Concordia en València

A pesar de la crisis abierta entre el PP y Vox a raíz del reparto de los menores migrantes que llegan a Canarias, el pleno de Les Corts Valencianes aprobó ayer por la mañana, con los votos a favor de ambas formaciones, que hasta ayer formaban el Gobierno de coalición en la Generalitat, la denominada ley de Concordia, que sustituye a la ley de Memoria Democrática y para la Convivencia de 2017. La aprobación de esta normativa culminó el primer paquete de reformas legislativas marcado por el Ejecutivo.