Rovira amenaza al PSC con romper la negociación si no hay acuerdo este mes

La secretaria general de ERC con funciones de presidenta, Marta Rovira, avisó ayer al PSC de que se levantarán de la mesa de negociación si a finales de julio no hay un preacuerdo para investir al candidato socialista, Salvador Illa. “A finales de este mes tenemos que saber si hay agua en la piscina. Es importante. Si a finales de julio no vemos las bases clave que deben permitir que el país avance nos levantaremos de la mesa de negociación”, advirtió tras presidir presencialmente, tras seis años y medio, la reunión de la ejecutiva de partido tras su regreso desde Suiza el pasado viernes.

Según Rovira, que no se mostró muy optimista con el avance de las negociaciones, quieren evitar que se produzca “un escenario de negociación de último minuto” y que se les atribuya toda la responsabilidad de una posible repetición electoral. En caso de que no logren un preacuerdo en los aspectos que consideran fundamentales, invitarán a los socialistas a buscar mayorías alternativas. “Con PP y Vox, que no sería extraña porque ya lo han hecho, o con Junts”, aseveró Rovira. La advertencia, sin embargo, no pareció preocupar mucho a los socialistas, que se mostraron “optimistas” y confiaron en que pronto las negociaciones con ERC llegaran a buen puerto.