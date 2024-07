ERC advierte al PSC: “Soberanía fiscal o una repetición electoral”

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El equipo de ERC que negocia con el PSC una eventual investidura de Salvador Illa como president de la Generalitat lanzó ayer un ultimátum a los socialistas, a los que advirtió de que habrá repetición electoral si no aceptan la soberanía fiscal para Catalunya, una condición que el Gobierno central rechaza.

En un artículo publicado ayer en La Vanguardia que firman Marta Rovira, Josep Maria Jové, Marta Vilalta, Juli Fernàndez y Oriol López, los republicanos piden “un paso de gigante” para pactar la financiación singular, y rechazan el consorcio tributario incluido en el Estatut, que califican de operación de maquillaje para que todo quede igual. Asimismo, añaden que no aceptarán “promesas de financiación que no acaban de concretarse”, y exigen un cambio de modelo estructural porque aseguran que no podrán avalar un Govern que “renuncie a resolver el déficit fiscal que lastra el progreso de Catalunya”.Desde ERC entienden que Catalunya votó por un nuevo ciclo político en las elecciones del 12 de mayo, lo que aseguran que les obliga a mantenerse en la oposición, aunque reconocen el “papel determinante” que juegan en la actual aritmética electoral. En este sentido, los negociadores señalan que, tras los indultos y la amnistía, el siguiente paso debe ser la de la soberanía fiscal y la resolución del conflicto político, que pasa por un referéndum. Los republicanos se dieron de margen hasta final de mes para llegar a un acuerdo con los socialistas.Desde el PSOE intentaron quitar hierro al aviso de ERC considerando que todavía hay tiempo y que las conversaciones continúan. “Nosotros estamos muy confiados, optimistas y esperanzados de que Catalunya tendrá lo que votó el 12-M, pasar página y que Illa lidere el cambio”, aseveró su portavoz, Esther Peña.Por su parte, el portavoz de los comuns, Joan Mena, avisó a los republicanos de que una repetición electoral puede no acercar a una mejor financiación para Catalunya. “¿Estaremos más cerca de este sistema de financiación con un acuerdo progresista o estaremos más cerca con una repetición electoral?”, planteó.