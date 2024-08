“La querella contra Peinado se debe a que se han atropellado derechos”

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió ayer que la querella que ha presentado contra el juez Juan Carlos Peinado, que investiga a su esposa, Begoña Gómez, busca defender la “dignidad” de la “institución de la Presidencia” y los “derechos” que, según dijo, se han “atropellado” a la misma. En la rueda de prensa que ofreció ayer en el Palacio de la Moncloa, recalcó que lo que ha hecho la Abogacía del Estado con la interposición de esa querella ha sido, además, defender “la separación de poderes”. Sánchez presentó esa querella justo después de que Peinado acudiera el martes a Moncloa a tomarle declaración como testigo tras rechazar que pudiera declarar por escrito como había solicitado. El jefe del Ejecutivo se acogió a su derecho a no declarar contra su cónyuge.

Para Sánchez, se vivió “un montaje” y fue “absolutamente patético y bochornoso” ver “a las asociaciones ultraderechistas pelearse por ver quién entraba” a su testifical. Por decisión del juez sólo pudo hacerlo la letrada de Vox Marta Castro. “La democracia española es, afortunadamente, mucho mejor que eso”, deslizó el presidente.Con todo, se mostró convencido de que “el tiempo pondrá las cosas en su sitio” y resaltó que “el Gobierno está a lo importante”. “Nosotros gobernamos y otros que continúen fabulando”, dijo.Preguntado sobre si, al margen del proceso judicial, piensa dar explicaciones políticas y detallar si tuvo conocimiento de las reuniones que su esposa mantuvo en Moncloa, si él participó en alguna o si tuvo conocimiento de las declaraciones de interés que ella habría redactado para empresas que optaban a concursos públicos, contestó que no tiene “mucho más que añadir” sobre lo que, insistió, es un “no caso” y dijo que ya ha dado “explicaciones políticas suficientes” en el Congreso.Por último, restó importancia a las querellas que Vox presentó ayer contra él mismo y contra el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, puesto que, según dijo, este partido no ha hecho otra cosa que “judicializar la política y politizar la Justicia” desde que irrumpió en el escenario político. “No sé cuántas querellas llevamos ya desde que soy presidente del Gobierno. A ver, si para Vox soy un dictador, no paro de dar golpes de Estado, España se rompe, se hunde y estamos camino de ser no sé qué país lationamericano..., pues claro, así les va”, concluyó.