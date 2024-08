Salvador Illa defiende que la “financiación singular”catalana no perjudica “a nadie”

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El primer secretario del PSC y candidato socialista a la Generalitat, Salvador Illa, comunicó ayer al presidente del Parlament, Josep Rull, su intención de presentarse a la investidura, ya que cuenta “con mayoría suficiente” de 68 diputados para que salga adelante.

Así lo anunció en su intervención tras la reunión extraordinaria de la Comisión Ejecutiva del PSC, tras el pronunciamiento favorable de las bases de ERC y Comuns a los acuerdos alcanzados con los socialistas para la investidura de su líder como president de la Generalitat, el primero no independentista desde 2012, culminando el cambio de ciclo político en Catalunya.En su discurso, Illa defendió que Catalunya tiene “derecho a una financiación singular” pero “sin perjudicar a nadie” y manteniendo “criterios de solidaridad” porque, afirmó, las tres formaciones implicadas son “de izquierdas” y tienen “muy claro el concepto de solidaridad”.“No son acuerdos contra nadie, son acuerdos a favor del conjunto de catalanes”, dijo el líder socialista, en respuesta al concierto económico pactado con ERC y que ha recibido críticas del PP y de algunos barones territoriales de PSOE.Illa todavía tiene que salvar un último escollo: el voto favorable de la diputada Mar Besses, que forma parte de Jovent Repuiblicà, la organización política juvenil de referencia de ERC, pero que no tiene la obligación de votar en el mismo sentido.La decisión sobre el voto de Besses la tomará un Consell Nacional de Jovent Republicà que se reunirá de forma extraordinaria mañana lunes por la tarde y, de no ser favorable, bloquearía la investidura de Salvador Illa, ya que la suma de diputados del PSC (42), ERC (20) y Comuns (6) es de 68, el límite exacto que fija la mayoría absoluta. Aunque en segunda votación a Illa le bastaría con una mayoría simple, no parece factible la abstención de algún diputado de otra formación que permitiera al líder del PSC sumar más ‘síes’ que ‘noes’ y lograr así la Presidencia.Ayer, Illa y la presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, escenificaron la firma del acuerdo de investidura, en un acto celebrado en una biblioteca de Cornellà. Mientras, la secretaria general adjunta de ERC, Marta Vilalta, no cree que la formación salga dividida de la consulta interna sobre el pacto del PSC. Pese a admitir que el resultado ha sido “ajustado”, Vilalta cree que no han sido unos votos por el sí o por el no “nítidos y rotundos”, sino que hay “muchos matices y inquietudes sobre la mesa”.

El PP pide a los dirigentes socialistas críticos que “pasen a la acción”

El PP hizo ayer un llamamiento a los dirigentes socialistas críticos con el pacto entre PSC y ERC para que “pasen a la acción”. “Todo está en juego por culpa de Pedro Sánchez y debemos detenerlo entre todos”, afirmó la vicesecretaria de Sanidad y Educación, Ester Muñoz, desde León. Muñoz cargó contra el presidente del Gobierno por dejar la ruptura de la “caja común” en manos de 500 independentistas que “odian a España”. “La ambición de un solo hombre conseguirá acabar con décadas de solidaridad e igualdad entre españoles”, añadió. Por su parte, el vicesecretario de economía del PP, Juan Bravo, aseguró que la propuesta de que Catalunya recaude el cien por cien de los impuestos “no tiene encaje constitucional” y supone, a su vez, “otra corrupción” del presidente del Gobierno para “comprar votos”. Aseguró que implica “corrupción política y económica” y avisó: “Desde el PP no lo vamos a permitir”.Mientras, el secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, aplaudió las palabras del primer secretario del PSC, Salvador Illa, en las que aseguraba que el preacuerdo alcanzado con ERC busca “mejorar la financiación de Catalunya sin perjudicar a nadie”. A su juicio, “es clave” mejorar la financiación de comunidades como Catalunya, “que quiere iniciar una etapa de progreso, normalización y convivencia”, pero “mejorando al mismo tiempo la de comunidades como Andalucía, que está infrafinanciada en sus servicios públicos por el actual modelo”. Espadas puso de relieve que “solo un sistema que garantiza la solidaridad entre territorios es justo y constitucional”. “Eso es lo que apoyan los socialistas andaluces”, apostilló. “Hacerlo posible le corresponde al Estado, pero con presidentes autonómicos como Illa seguro que lo conseguiremos”, dijo.