Salvador Illa defensa que el “finançament singular” català no perjudica ningú

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El primer secretari del PSC i candidat socialista a la Generalitat, Salvador Illa, va comunicar ahir al president del Parlament, Josep Rull, la seua intenció de presentar-se a la investidura, ja que compta “amb una majoria suficient” de 68 diputats perquè tiri endavant.

Així ho va anunciar en la seua intervenció després de la reunió extraordinària de la Comissió Executiva del PSC, després del pronunciament favorable de les bases d’ERC i els comuns als acords assolits amb els socialistes per a la investidura del seu líder com a president de la Generalitat, el primer no independentista des del 2012, culminant el canvi de cicle polític a Catalunya.En el seu discurs, Illa va defensar que Catalunya té “dret a un finançament singular” però “sense perjudicar ningú” i mantenint “criteris de solidaritat” perquè, va afirmar, les tres formacions implicades són “d’esquerres” i tenen “molt clar el concepte de solidaritat”.“No són acords contra ningú, són acords a favor del conjunt de catalans”, va dir el líder socialista, en resposta al concert econòmic pactat amb ERC i que ha rebut crítiques del PP i d’alguns barons territorials de PSOE.Illa encara ha de salvar un últim escull: el vot favorable de la diputada Mar Besses, que forma part de Jovent Republicà, l’organització política juvenil de referència d’ERC, però que no té l’obligació de votar en el mateix sentit.La decisió sobre el vot de Besses la prendrà un Consell Nacional de Jovent Republicà que es reunirà de forma extraordinària demà dilluns a la tarda i, si no fos favorable, bloquejaria la investidura de Salvador Illa, ja que la suma de diputats del PSC (42), ERC (20) i els comuns (6) és de 68, el límit exacte que fixa la majoria absoluta. Encara que en una segona votació Illa en tindria prou amb una majoria simple, no sembla factible l’abstenció d’algun diputat de cap altra formació que permetés al líder del PSC sumar més sís que nos i aconseguir així la Presidència.Així mateix, ahir, Salvador Illa i la presidenta dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, van escenificar la firma de l’acord d’investidura, en un acte celebrat en una biblioteca de Cornellà.D’altra banda, la secretària general adjunta d’ERC, Marta Vilalta, no creu que la formació surti dividida de la consulta interna sobre el pacte del PSC. Malgrat admetre que el resultat ha estat “ajustat”, Vilalta creu que no han estat uns vots pel sí o pel no nítids i rotunds, sinó que hi ha “molts matisos i inquietuds sobre la taula”.

El PP demana als dirigents socialistes crítics que “passin a l’acció”

El PP va fer ahir una crida als dirigents socialistes crítics amb el pacte entre el PSC i ERC perquè “passin a l’acció”.“Tot està en joc per culpa de Pedro Sánchez i hem d’aturar-ho entre tots”, va afirmar la vicesecretària de Sanitat i Educació, Ester Muñoz, des de Lleó.Muñoz va carregar contra el president del Govern espanyol per deixar la ruptura de la “caixa comuna” en mans de 500 independentistes que “odien Espanya”. “L’ambició d’un sol home aconseguirà acabar amb dècades de solidaritat i igualtat entre espanyols”, va afegir.Per la seua part, el vicesecretari d’economia del PP, Juan Bravo, va assegurar que la proposta que Catalunya recapti el cent per cent dels impostos “no té encaix constitucional” i suposa, al seu torn, una “altra corrupció” del president del Govern central per “comprar vots”. Va assegurar que implica “corrupció política i econòmica” i va avisar: “Des del PP no ho permetrem.”Tanmateix, el secretari general del PSOE andalús, Juan Espadas, va aplaudir les paraules del primer secretari del PSC, Salvador Illa, en les quals assegurava que el preacord assolit amb ERC busca “millorar el finançament de Catalunya sense perjudicar ningú”.Segons el seu parer, “és clau” millorar el finançament de comunitats com Catalunya, “que vol iniciar una etapa de progrés, normalització i convivència”, però “millorant alhora la de comunitats com Andalusia, que està infrafinançada en els seus serveis públics per l’actual model”. Espadas va posar en relleu que “només un sistema que garanteix la solidaritat entre territoris és just i constitucional”. “Això és el que recolzen els socialistes andalusos”, va reblar. “Fer-ho possible correspon a l’Estat, però amb presidents autonòmics com Illa segur que ho aconseguirem”, va dir.