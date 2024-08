El regreso de Carles Puigdemont

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El expresident Carles Puigdemont anunció ayer que ya había “emprendido el viaje de retorno del exilio” para asistir al pleno de investidura de Salvador Illa esta mañana y JxCat ya ha convocado un acto de recibimiento en Barcelona una hora antes, a las 9.00. El acto está previsto en el paseo Lluís Companys, cerca del Parlament y delante de la sede del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, y se da por hecho de que si Puigdemont es detenido, el pleno sería suspendido por el presidente de la Cámara, Josep Rull. Esquerra y CUP está previsto que se sumen a esta recepción, al igual que la Associació de Municipis per la Independència (AMI), ANC, Òmnium Cultural y el Consell de la República.

Justo después de que la Diputación Permanente del Parlament convocara formalmente el pleno de investidura para hoy a las 10.00 horas, Puigdemont difundió un vídeo de dos minutos en redes sociales en el que se hizo eco de esta sesión parlamentaria. Con una escenografía que no revela ni dónde ni cuándo fue grabado, junto a las banderas catalana y europea y delante de una pared blanca, Puigdemont reiteró su intención de regresar, tras casi siete años.“En condiciones de normalidad democrática, que un diputado como yo anuncie su intención de asistir a la sesión sería innecesario, irrelevante, pero las nuestras no son condiciones de normalidad democrática”, señaló, antes de recordar que tampoco el exconseller y diputado de Junts Lluís Puig puede asistir “libremente” al pleno, ya que el Tribunal Supremo “se niega a obedecer la ley de amnistía”, pese a que está “en vigor y es de obligada aplicación”. En su opinión, no hay que “callar ante la actitud de rebeldía, de rebelión, en la que se han bunquerizado algunos jueces del Supremo”. “Este desafío debe ser contestado y confrontado. Por esto, he emprendido el viaje de retorno desde el exilio, convencido de que no hay ningún otro camino hacia la normalidad democrática que el fin de la represión política”, recalcó. También dirigió un reproche tanto al Ejecutivo de Pedro Sánchez como a Salvador Illa: “No parece que en el Gobierno español inquiete demasiado y me temo que al futuro Govern de Catalunya le resultará igual de indiferente”. “Que yo pueda asistir al Parlament tendría que ser normal. Que por hacerlo me arriesgue a una detención que sería arbitraria e ilegal es la evidencia de la anomalía democrática que tenemos el deber de denunciar y de combatir, no porque seamos independentistas, sino porque somos demócratas”, concluye.Fuentes jurídicas apuntan que Puigdemont critica su posible detención con argumentos que podrían llevar a un habeas corpus, un derecho previsto para aquellos casos en los que los detenidos consideren que no hay motivos para estar retenido.

Llarena insiste en no aplicar la amnistía para el expresident

El pasado mes de mayo se aprobó la ley de amnistía, pero el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena descarta aplicarla a Carles Puigdemont, al que acusa de malversación, un cargo que le podría suponer una pena de doce años de prisión. El magistrado concluyó que la malversación no es amnistiable porque el 1-O hubo enriquecimiento personal y se afectaron a los intereses financieros de la Unión Europea, según señaló en una resolución.La otra causa abierta contra el líder de Junts es la supuesta trama rusa del procés, bautizada como operación Volhov. En ester caso, Puigdemont podría enfrentarse a los delitos de traición, malversación y organización criminal.

La Ciutadella, blindada y los Mossos preparan el arresto

Carles Puigdemont tiene una orden de detención vigente en España dictada por el Supremo y los Mossos ya han blindado todo el parque de la Ciutadella para reforzar la seguridad de cara a la investidura y evitar que entre en el Parlament. Si es arrestado, será trasladado al juzgado de guardia del partido judicial en el que haya sido detenido, probablemente en la Ciutat de la Justícia de Barcelona, y se comunicará el arresto al Supremo. El juez Pablo Llarena podría tomarle declaración por videoconferencia, convocarle otro día o hacerle trasladar de inmediato a Madrid. Luego podría quedar en libertad provisional o ir a prisión preventiva por supuesto riesgo de fuga.