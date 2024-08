Libertad para el tercer mosso detenido en relación con la huida del expresidente Puigdemont

Puigdemont, envoltat de fidels, com Turull i el seu advocat Boye, ahir a Barcelona. - EFE

Publicado por agències Verificado por Creado: Actualizado:

El tercer mosso d'esquadra detingut per col·laborar en la fugida de l'expresident Carles Puigdemont dijous a la tarda després de tornar a Catalunya de l'exili ha quedat en llibertat. Així ho ha anunciat l'advocat Gonzalo Boye a través de la xarxa social 'X' on també ha assegurat que la sEl tercer mosso d'esquadra detenido por colaborar en la huida del expresidente Carles Puigdemont el jueves por la tarde después de volver a Catalunya del exilio ha quedado en libertad. Así lo ha anunciado el abogado Gonzalo Boye a través de la red social 'X' donde también ha asegurado que su detención ha sido "ilegal" y basada en una denuncia "infundada". Los otros dos mossos que han sido detenidos por ayudar a huir al expresidente también quedaron en libertad y previamente habían presentado una solicitud 'de habeas corpus" al considerar que habían sido arrestados de forma "ilegal". En estos dos casos, la justicia no pidió ninguna medida cautelar.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha informado de que el juzgado de guardia de Figueres ha recibido este sábado el tercer agente de los Mossos d'Esquadra detenido en relación con la no detención del expresidente Carles Puigdemont. En este sentido, han añadido que la jueza ha acordado su libertad sin medidas cautelares y esta se ha inhibido en los juzgados de Barcelona.eva detenció ha estat "il·legal" i basada en una denúncia "infundada". Els altres dos mossos que han estat detinguts per ajudar a fugir l'expresident també van quedar en llibertat i prèviament havien presentat una sol·licitud 'd'habeas corpus" al considerar que havien estat arrestat de forma "il·legal". En aquests dos casos, la justícia no va demanar cap mesura cautelar.