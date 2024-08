Nuevos ataques israelíes causan 22 muertos en Gaza mientras se negocia un alto el fuego

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El Ejército israelí atacó la madrugada del domingo el norte, centro y sur del enclave palestino de Gaza, causando al menos 22 muertos, entre ellos al menos diez niños, en el bombardeo de viviendas, según fuentes palestinas. Al menos 4 palestinos murieron y un número indeterminado resultó herido en el campamento norteño de Yabalia. Además, una madre y sus seis hijos murieron en la ciudad de Deir al Balah, en el centro de la Franja, en un ataque israelí contra una casa ubicada al sur de la ciudad, y otros 4 palestinos -entre ellos una mujer y una niña-, perecieron en un ataque contra una residencia en Abasan al Kabira. Otras 7 personas, incluidos 3 niños, fallecieron en un ataque de aviones de combate israelíes contra una torre residencial en el campamento de refugiados de Nuseirat.

Mientras sigue la ofensiva, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, aterrizó ayer en Israel para la que será su novena visita al país desde que estalló la guerra con Hamás, con el objetivo de impulsar un acuerdo de alto el fuego. Blinken llega tras una reunión de dos días entre el equipo negociador de Israel y los mediadores (Estados Unidos, Catar y Egipto) en Doha, para afinar los detalles de un pacto que permita detener la escalada de tensión en la región, liberar al centenar de rehenes israelíes que permanecen en Gaza, y permitir la entrada en masa de la ayuda humanitaria en el enclave palestino. Washington cree que el acuerdo podría lograrse esta semana, a pesar de que el grupo islamista Hamás, que gobierna en Gaza, no ha participado en las reuniones de Doha y exige implementar el borrador que anunció el presidente estadounidense, Joe Biden, en mayo.Mientras, una delegación israelí llegó ayer a El Cairo para mantener reuniones con la Inteligencia egipcia con el objetivo de encontrar “puntos en común” sobre “algunas cuestiones” antes de reanudar las negociaciones la semana que viene, indicó una fuente de la Inteligencia egipcia.No obstante, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dejó claro que Israel está “negociando, no cediendo” ante Hamás. “Hay cosas sobre las que podemos ser flexibles y hay cosas sobre las que no, e insistimos en ellas. Sabemos muy bien diferenciar entre ambas”, afirmó. Se mantiene firme en dos cuestiones clave: no cesar la ofensiva militar hasta desmantelar al grupo islamista y no retirar a sus tropas del Corredor de Filadelfia.