Nous atacs israelians causen 22 morts a Gaza mentre es negocia un alto el foc

L’Exèrcit israelià va atacar diumenge a la matinada el nord, centre i sud de l’enclavament palestí de Gaza, causant almenys 22 morts, entre ells almenys deu nens, en el bombardeig d’habitatges, segons fonts palestines. Almenys 4 palestins van morir i un número indeterminat va resultar ferit al campament del nord de Jabalia. A més, una mare i els seus sis fills van morir a la ciutat de Deir al-Balah, al centre de la Franja, en un atac israelià contra una casa ubicada al sud de la ciutat, i 4 palestins més –entre ells una dona i una nena– van morir en un atac contra una residència a Abasan al-Kabira.

D’altra banda, 7 persones, inclosos 3 nens, van morir en un atac d’avions de combat israelians contra una torre residencial al campament de refugiats de Nuseirat.Mentre segueix l’ofensiva, el secretari d’Estat nord-americà, Antony Blinken, va aterrar ahir a Israel per a la que serà la seua novena visita al país des que va esclatar la guerra amb Hamas, amb l’objectiu d’impulsar un acord d’alto el foc. Blinken arriba després d’una reunió de dos dies entre l’equip negociador d’Israel i els mediadors (Estats Units, Qatar i Egipte) a Doha, per afinar els detalls d’un pacte que permeti aturar l’escalada de tensió a la regió, alliberar el centenar d’ostatges israelians que queden a Gaza i permetre l’entrada en massa de l’ajuda humanitària a l’enclavament palestí. Així mateix, Washington creu que l’acord podria aconseguir-se aquesta setmana, malgrat que el grup islamista Hamas, que governa a Gaza, no ha participat en les reunions de Doha i exigeix implementar l’esborrany que va anunciar el president nord-americà, Joe Biden, al maig.Mentrestant, una delegació israeliana va arribar ahir al Caire per mantenir reunions amb la Intel·ligència egípcia amb l’objectiu de trobar “punts en comú” sobre “algunes qüestions” abans de reprendre les negociacions la setmana que ve, va indicar una font de la Intel·ligència egípcia.No obstant, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, va deixar clar que Israel està “negociant, no cedint” davant de Hamas. “Hi ha coses sobre les quals podem ser flexibles i hi ha coses sobre les quals no, i hi insistim. Sabem molt bé diferenciar entre les dos”, va afirmar. Es manté ferm en dos qüestions clau: no cessar l’ofensiva militar fins a desmantellar el grup islamista i no retirar les seues tropes del Corredor de Filadèlfia.