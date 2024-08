Biden entrega la antorcha a Kamala Harris: “Amo este trabajo, pero amo más a mi país”

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, entregó el lunes por la noche la antorcha del liderazgo del Partido Demócrata a su vicepresidenta, Kamala Harris, de cara a la carrera por la Casa Blanca del mes de noviembre en un discurso de apertura durante la primera noche de la Convención Nacional Demócrata, en la que destacó los logros alcanzados durante su mandato.

“Me quedan cinco meses de Presidencia. Tengo mucho que hacer y tengo la intención de hacerlo. Serviros como presidente ha sido un honor. Amo este trabajo, pero amo más a mi país. Y quienes dicen que estoy enfadado con quienes me dijeron que abandonara la carrera.. Eso no es verdad”, declaró el mandatario estadounidense ante una gran ovación que recibió en el United Center de Chicago.Biden subrayó que su objetivo es “preservar” la democracia, motivo por el cual pidió a la población que vote a la opción demócrata: “Necesitamos mantener el Senado. Necesitamos ganar de vuelta la Cámara de Representantes. Y sobre todo necesitamos vencer a Donald Trump y elegir a Kamala Harris y a Tim Walz como presidenta y vicepresidente”.Mientras que defendió que ha dado “lo mejor de sí mismo” al país, insistiendo en que su Administración ha “hecho un progreso”, reconoció que es “demasiado mayor para continuar como presidente”. Pero Harris y Walz “continuarán liderando Estados Unidos, creando más trabajos, defendiendo a los trabajadores, haciendo crecer la economía, bajando el costo de la calidad de vida de las familias estadounidenses”, aseguró. Antes de Biden, participó la excandidata presidencial y ex secretaria de Estado Hillary Clinton, que afirmó que Harris romperá el techo de cristal al “levantar su mano y jurar el cargo como la presidenta número 47 de Estados Unidos”.Harris, por su parte, hizo una primera aparición sorpresa en la convención para agradecer el “liderazgo histórico” de Joe Biden, al tiempo que animó a los asistentes a votar para derrotar al expresidente Donald Trump: “Cuando luchamos, ganamos”, proclamó.Por otra parte, la Policía de Chicago detuvo el lunes a 13 personas por las protestas organizadas con motivo de la Convención Demócrata, un foco que grupos de manifestantes quisieron aprovechar para reclamar al partido gobernante medidas de apoyo a la población de la Franja de Gaza frente a la ofensiva militar israelí.

El republicano dice que reconocerá una derrota si “no hay trampas”

El candidato republicano y expresidente de EEUU, Donald Trump, aseguró que reconocerá una hipotética derrota en las próximas elecciones de noviembre siempre y cuando sus rivales no hagan “trampas” e impongan nuevas normas y regulaciones “que no tienen poder de aplicar”.“Creo que si pierdo, este país entrará en una espiral sin precedentes, como nunca antes se ha visto, como en 1929, pero si pierdo, y si son libres y justas, por supuesto que aceptaré los resultados”, dijo en una entrevista para CBS, tras volver a deslizar que habría sido víctima de fraude electoral en 2020. Por otro lado, el expresidente lamentó en su perfil de Truth Social que “la camarada Kamala Harris” –término con el que trata de vincularla a posiciones de extrema izquierda– les ha informado de que no participará en el debate presidencial de Fox News previsto para comienzos de septiembre.