Biden entrega la torxa a Harris: “Estimo aquesta feina, però estimo més el meu país”

El president dels Estats Units, Joe Biden, va entregar dilluns a la nit la torxa del lideratge del Partit Demòcrata a la seua vicepresidenta, Kamala Harris, de cara a la carrera per la Casa Blanca del mes de novembre en un discurs d’obertura durant la primera nit de la Convenció Nacional Demòcrata, en la qual va destacar els assoliments aconseguits durant el seu mandat.

“Em queden cinc mesos de Presidència. Tinc molt a fer i tinc la intenció de fer-ho. Servir-vos com a president ha estat un honor. Estimo aquesta feina, però estimo més el meu país. I els qui diuen que estic enfadat amb els qui em van dir que abandonés la carrera.. Això no és veritat”, va declarar el mandatari nord-americà davant d’una gran ovació que va rebre al United Center de Chicago.Biden va subratllar que el seu objectiu és “preservar” la democràcia, motiu pel qual va demanar a la població que voti l’opció demòcrata: “Necessitem mantenir el Senat. Necessitem guanyar de tornada la Cambra de Representants. I sobretot necessitem vèncer Donald Trump i elegir Kamala Harris i Tim Walz com a presidenta i vicepresident”.Per una altra banda, va defensar que ha donat “el millor de si mateix” al país, insistint que la seua administració ha “fet un progrés”, va reconèixer que és “massa gran per continuar com a president”. Però Harris i Walz “continuaran liderant els Estats Units, creant més treballs, defensant els treballadors, fent créixer l’economia, abaixant el cost de la qualitat de vida de les famílies nord-americanes”, va assegurar.Abans de Biden, va participar-hi l’excandidata presidencial i exsecretària d’Estat Hillary Clinton, que va afirmar que Harris trencarà el sostre de vidre a “l’aixecar la mà i jurar el càrrec com la presidenta número 47 dels Estats Units”.Harris, per la seua part, va fer una primera aparició sorpresa en la convenció per agrair el “lideratge històric” de Joe Biden, mentre va animar els assistents a votar per derrotar l’expresident Donald Trump: “Quan lluitem, guanyem”, va proclamar.D’altra banda, la Policia de Chicago va arrestar dilluns 13 persones per les protestes organitzades amb motiu de la Convenció Demòcrata, un focus que grups de manifestants van voler aprofitar per reclamar al partit governant mesures de suport a la població de la Franja de Gaza davant l’ofensiva militar israeliana.

El republicà diu que reconeixerà una derrota si “no hi ha trampes”

El candidat republicà i expresident dels EUA, Donald Trump, va assegurar que reconeixerà una hipotètica derrota en les pròximes eleccions del novembre sempre que els seus rivals no facin “trampes” i imposin noves normes i regulacions “que no tenen poder d’aplicar”.“Crec que si perdo, aquest país entrarà en una espiral sense precedents, com no s’ha vist mai, com el 1929, però si perdo, i si són lliures i justes, per descomptat que acceptaré els resultats”, va dir en una entrevista per a CBS, després de tornar a assenyalar que hauria estat víctima de frau electoral el 2020.D’altra banda, l’expresident va lamentar en el seu perfil de Truth Social que “la camarada Kamala Harris” –terme amb què prova de vincular-la a posicions d’extrema esquerra– els ha informat que no participarà en el debat presidencial de Fox News previst per a començaments del mes de setembre.