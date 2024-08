Illa dice que cumplirá el acuerdo para la financiación a pesar de "el ruido"

Publicado por agències Verificado por Creado: Actualizado:

El presidente del Govern, Salvador Illa, ha asegurado que cumplirá el acuerdo para la financiación a pesar del "ruido" que se está generando. Lo ha dicho en una entrevista en 'La Vanguardia', donde ambién ha subrayado que no caerá en la trampa y que actuará con "lealtad" con respecto a los acuerdos firmados con ERC y los comunes. De hecho, el jefe del ejecutivo ha defendido una política "útil y constructiva", dejando claro que el acuerdo no sólo será beneficioso para Catalunya, sino también para el conjunto de España. "Buscaremos caminos para hacerlo efectivo, no será sencillo, pero invito a tener un enfoque constructivo y sumarse al planteamiento de Cataluña", ha dicho.

El presidente ha recordado que aquello que se pone sobre la mesa es un modelo de financiación que provea a Catalunya de los recursos que necesita para prestar sus servicios públicos "dentro del marco legal actual". Todo con un "horizonte federal" que se integra "perfectamente" en el marco de convivencia de la Constitución española. "Catalunya tiene que volver a liderar económicamente España y ser una de las regiones líderes en Europa", ha insistido.

Con respecto a la estructura del nuevo ejecutivo, Illa ha afirmado que, de momento, su horizonte pasa por un gobierno "en solitario", ya que los acuerdos con ERC y comunes no prevén su entrada. "Seré fiel a los acuerdos de investidura y ellos serán mis interlocutores prioritarios y preferentes", ha señalado.