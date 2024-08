El fiscal imputa de nuevo a Donald Trump por el asalto al Capitolio

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El fiscal especial a cargo de la investigación a Donald Trump en el caso del asalto al Capitolio, Jack Smith, ha presentado una nueva acta de acusación contra el expresidente estadounidense rebajándolas para ajustarse al dictamen del Supremo sobre la inmunidad de sus actos como mandatario. Concretamente, mantiene los cuatro cargos en su contra, como el de conspiración para obstruir un procedimiento oficial, pero acota algunos casos sobre sus supuestos planes de subversión electoral. En concreto, el nuevo texto ya no incluye la acusación de que Trump habría intentado presionar al departamento de Justicia para revocar su derrota ante Joe Biden en las elecciones los comicios de 2020, y por la que sí que tendría inmunidad.

Además, según el diario The Washington Post, en lugar de seis coconspiradores ahora solo aparecen cinco. El tabloide estadounidense detalla que en esta lista ya no figura una persona que fuentes conocedoras del caso habían identificado como Jeffrey Clark, exagente de dicho departamento.El movimiento del fiscal especial Smith, que se produce a falta de dos meses de las elecciones presidenciales que enfrentarán a Trump con Kamala Harris, llega después de que el Tribunal Supremo concediera el 1 de julio una inmunidad parcial al magnate. Por seis votos contra tres, los de las juezas progresistas, la corte concluyó que “un expresidente tiene derecho a inmunidad absoluta frente a un proceso penal por acciones dentro de su autoridad constitucional”, pero estableció que “no hay inmunidad para actos no oficiales”.En este contexto, el periódico The New York Times precisa que esta nueva acusación llega solo días antes de que tanto la Fiscalía como los abogados de Trump tuvieran previsto presentar al juez al frente del caso sus respectivas propuestas sobre cómo evaluar el impacto de la decisión del Supremo. Por su parte, el expresidente de EEUU afirmó en su red social, Truth Social, que el fiscal especial al frente de la investigación, el “trastornado” Smith, ha interpuesto esa “ridícula” acusación contra él “en un esfuerzo por resucitar una caza de brujas ‘muerta’”.