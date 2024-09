El jefe de los obispos justifica los cánticos pedófilos de un alcalde

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, justificó ayer la actitud del alcalde de la pequeña localidad abulense de Vita, de 79 habitantes, Antonio Martín, que el 25 de agosto, durante las fiestas de San Bartolo del pueblo, entonó sobre un escenario una canción con contenido pedófilo e instando al público a que acompañara los versos. Argüello afirmó que los cánticos del alcalde son “reprobables”, pero pidió ponerlo “en su contexto” de fiesta popular, a altas horas de la madrugada, y atribuyó esta actitud a la posible ingesta de alcohol. Argüello afirmó que un alcalde debe ser “el último responsable” de que durante las fiestas las cosas vayan bien y, por eso, sostuvo, tiene “una responsabilidad seguramente añadida”.

El presidente de los obispos también advirtió de otras letras de canciones, también en inglés, que se cantan en las verbenas de los pueblos “para poder salir al paso de lo que sea especialmente negativo”, pero también “para poder situar las cosas en un contexto y no crecer en lo que pudiera ser una sociedad excesivamente puritana que hace que cualquier texto, que cualquier letra, parezca ser rechazada”.Martín se ha disculpado, pero no ha dimitido, y el PP, que le ha expulsado del partido, se plantea una moción de censura para desalojarle de la alcaldía. Durante las fiestas de Vita, Martín subió a un escenario cantando: “Me encontré una niña sola en el bosque, la cogí de la manita y me la llevé a mi camita. Le subí la faldita y le bajé la braguita”. La letra continúa: “Le eché el primer caliqueño. Le eché el segundo caliqueño. En el tercero ya no quedaba leche”.