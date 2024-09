Puigdemont exige a Moncloa el traspaso integral de inmigración si quiere “avanzar”

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El expresident Carles Puigdemont advirtió ayer al Gobierno español que “solo avanzaremos si Catalunya recibe la delegación integral de las competencias en inmigración”. “Es lo que acordamos”, aseguró en sus redes sociales, en referencia al pacto sellado en enero entre Junts y el PSOE por el que los juntistas se abstuvieron en la aprobación de un decreto omnibús en el Congreso. En estos términos se expresó el expresident, después de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, asegurara que el Estado no traspasará a la Generalitat las competencias de control de flujos migratorios, y que El Periódico publicara que PSOE y los juntistas están conversando sobre esta materia como antesala de la negociación de los presupuestos españoles.

Puigdemont avisó a los socialistas que “si alguien piensa que dejando pasar el tiempo llegaremos a una solución a medias –al estilo de la financiación– va bien confundido”, en una crítica velada al pacto entre ERC y PSC para la financiación singular de Catalunya, que Junts no considera un concierto económico. “Si alguien tenía planificado empaquetar los incumplimientos acumulados para resolverlos a su favor en una negociación presupuestaria, también se equivoca”, añadió.Mientras, Grande-Marlaska aseguró que el Estado no traspasará a la Generalitat las competencias de control de flujos migratorios, aunque señaló que eventualmente se podría traspasar la “gestión de servicios sociales, o políticas de inclusión de migrantes”. “Lo que es control de fronteras es una competencia del Estado”, dijo en un acto en Madrid, en el que también descartó el cierre de las fronteras españolas para contener la presión migratoria, después de que Alemania haya anunciado que endurecerá los controles. “La libertad de circulación es un principio básico”, subrayó.Las declaraciones de Puigdemont y el ministro llegan en plena crisis migratoria, que en España afecta especialmente a Canarias y Ceuta.La policía marroquí informó ayer de la detención de 60 personas entre Tánger y Tetuán, sospechosas de participar en la “fabricación y difusión” de “noticias falsas” en redes sociales que instigan a la organización de “operaciones masivas de inmigración ilegal”. Concretamente, incitaban a cruzar a nado el espigón del Tarajal el domingo, y fuentes de la Policía española afirmaron que permanecerán “atentos” ante una posible entrada masiva.

Marlaska defiende a los Mossos tras la huida del expresident

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, defendió ayer a los Mosos d’Esquadra después de que no lograran detener al expresident Carles Puigdemont durante su fugaz regreso a Barcelona el pasado 8 de agosto. “Evidentemente a todos nos habría encantado que hubiera sido detenido como procedía”, defendió, antes de afirmar que “la gente puede estar tranquila porque tiene en el cuerpo de los Mossos una altísima profesionalidad”. “A veces las cosas fallan y es difícil justificarlo; estoy convencido de que no se repetirá”, dijo Marlaska, que subrayó que el “fracaso” en la huida de Puigdemont no es fruto de ninguna “falta de profesionalidad ni de diligencia o previsión” de la Policía catalana. “Tienen todo mi respeto”, dijo, antes de subrayar que los Mossos cuentan con competencias integrales y es necesario “no poner ningún elemento negativo en el cuerpo” que dirige el comisario jefe Miquel Esquius.