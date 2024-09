Puigdemont exigeix a Moncloa el traspàs integral d'immigració si vol “avançar”

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

L’expresident Carles Puigdemont va advertir ahir el Govern espanyol que “només avançarem si Catalunya rep la delegació integral de les competències en immigració”. “És el que vam acordar”, va assegurar a les seues xarxes socials, amb referència al pacte segellat al gener entre Junts i el PSOE pel qual els juntaires es van abstenir en l’aprovació d’un decret òmnibus al Congrés.

En aquests termes es va expressar l’expresident, després que el ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, assegurés que l’Estat no traspassarà a la Generalitat les competències de control de fluxos migratoris, i que El Periódico publiqués que el PSOE i els juntaires estan conversant sobre aquesta matèria com a avantsala de la negociació dels pressupostos espanyols.Puigdemont va avisar els socialistes que “si algú pensa que deixant passar el temps arribarem a una solució a mitges –a l’estil del finançament– va ben confós”, en una crítica velada al pacte entre ERC i el PSC per al finançament singular de Catalunya, que Junts no considera un concert econòmic. “Si algú tenia planificat empaquetar els incompliments acumulats per resoldre’ls al seu favor en una negociació pressupostària, també s’equivoca”, va afegir.Mentrestant, Grande-Marlaska va assegurar que l’Estat no traspassarà a la Generalitat les competències de control de fluxos migratoris, encara que va assenyalar que eventualment es podria traspassar la “gestió de serveis socials, o polítiques d’inclusió de migrants”. “El que és control de fronteres és una competència de l’Estat”, va dir en un acte a Madrid, en el qual també va descartar el tancament de les fronteres espanyoles per contenir la pressió migratòria, després que Alemanya hagi anunciat que endurirà els controls. “La llibertat de circulació és un principi bàsic”, va subratllar. Les declaracions de Puigdemont i el ministre arriben en plena crisi migratòria, que a Espanya afecta especialment les Canàries i Ceuta.La policia marroquina va informar ahir de la detenció de 60 persones entre Tànger i Tetuan, sospitoses de participar en la “fabricació i difusió” de “notícies falses” a les xarxes socials que instiguen a l’organització d’“operacions massives d’immigració il·legal”. Concretament, incitaven a creuar nedant l’espigó del Tarajal diumenge, i fonts de la Policia espanyola van afirmar que estaran “atents” davant d’una possible entrada massiva.

Marlaska defensa els Mossos després de la fugida de l’expresident

El ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, va defensar ahir els Mossos d’Esquadra després que no aconseguissin detenir l’expresident Carles Puigdemont durant la seua fugaç tornada a Barcelona el passat 8 d’agost. “Evidentment a tots ens hauria encantat que hagués estat arrestat com procedia”, va defensar, abans d’afirmar que “la gent pot estar tranquil·la perquè té el cos dels Mossos una altíssima professionalitat”. “De vegades les coses fallen i és difícil justificar-ho; estic convençut que no es repetirà”, va dir Marlaska, que va subratllar que el “fracàs” en la fugida de Puigdemont no és fruit de cap “falta de professionalitat ni de diligència o previsió” de la policia catalana. “Tenen tot el meu respecte”, va dir, abans de subratllar que els Mossos compten amb competències integrals i és necessari “no posar cap element negatiu al cos” que dirigeix el comissari en cap Miquel Esquius.