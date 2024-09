Venezuela cita al embajador español al tildar la ministra Robles su régimen de dictadura

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El Gobierno venezolano ha convocado al embajador español en Caracas, Ramón Santos, y ha llamado a consultas a su embajadora en Madrid, Gladys Gutiérrez, como respuesta a las “insolentes, injerencistas y groseras” declaraciones de la ministra de Defensa española, Margarita Robles, que el jueves se refirió al Ejecutivo de Nicolás Maduro como una “dictadura”.El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, intentó ayer evitar el choque con Caracas al asegurar que respeta su “decisión soberana” sobre los embajadores, mientras que el PP alabó las palabras de Robles y aseguró que el presidente español, Pedro Sánchez, “no es libre” para decir que “Venezuela es una dictadura”.

La represalia diplomática de Caracas se suma al llamamiento por parte del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, a revisar las relaciones con España. Lo hizo en respuesta a la aprobación en el Congreso de una proposición no de ley impulsada por el PP en la que se pide al Ejecutivo reconocer como presidente de Venezuela al opositor Edmundo González Urrutia, que llegó a Madrid el domingo para buscar asilo ante la persecución del régimen de Maduro. Rodríguez equiparó esta iniciativa con una “declaración de guerra”. Albares aseguró ayer que el Gobierno español busca “las mejores relaciones posibles” con el pueblo venezolano y defendió que la convocatoria del embajador español en Caracas es una “decisión soberana” del Ejecutivo de Maduro. “Convocar a un embajador y llamar a consulta son decisiones soberanas de cada Estado y, por lo tanto, no hay nada que comentar”, se limitó a decir en una entrevista en RNE.Por su parte, el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, alabó a Robles por decir que Venezuela es una “dictadura”, y aseguró que Sánchez “no quiere” asumir “la pura verdad”, que afirmó que es la carencia democrática del “régimen” de Maduro. Pons reprochó al presidente español que siga “poniendo paños calientes a los criminales”.El portavoz del PSOE, Patxi López, defendió que el Gobierno de Sánchez es “el que más está haciendo por el pueblo de Venezuela” y advirtió al PP de que “actuar de manera ligera puede poner en riesgo no solo las relaciones políticas, sino las comerciales”. Sumar evitó valorar las palabras de Robles, si bien admitió que los resultados de las últimas elecciones en Venezuela no se han verificado.

Los populares llevarán el caso de González Urrutia a la Eurocámara

El PP Europeo (PPE) quiere que el Parlamento Europeo reconozca al candidato opositor Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela, y presentará una resolución que la Eurocámara votará en el pleno de la próxima semana. En este sentido, los populares reclaman que todos los Estados miembros de la UE reconozcan al opositor y que tanto la UE como los 27 “hagan todo lo posible” para garantizar que pueda tomar posesión de su cargo en enero de 2025.Las relaciones comerciales entre España y Venezuela son reducidas, con exportaciones por importe de 146 millones de euros en 2023, frente a unas importaciones que ascendieron a 619 millones y que prácticamente se limitan a petróleo que compra Repsol. Así consta en el último informe elaborado por ICEX, que detalla que el petróleo representa el 88,6% de las importaciones.