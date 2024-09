La concejala que denunció al senador de Junts Eduard Pujol por acoso se retracta

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Una de las dos mujeres que denunció al dirigente de Junts Eduard Pujol ha reconocido que él no la acosó y le ha pedido perdón en el juicio abierto contra ella por un presunto delito de injurias. Se trata de la concejala de Pineda de Mar Noemí Llorens, que ha presentado un escrito en el que asegura que “Pujol no me acosó. Mantuve una relación afectiva con él que, en mi opinión, pudo acabar mejor”. Además, añade que se ha sentido “manipulada” y que determinadas personas de Junts la utilizaron para “suspender fulminantemente de militancia” a Pujol, que en el momento de los hechos estaba ganando peso dentro del partido. El único nombre que Llorens cita en su escrito es el de la vicepresidenta de Junts y entonces responsable de feminismos del partido, Aurora Madaula. “Me convenció de que esta actuación de Pujol era constitutiva de un delito de acoso y me animó a denunciarle ante el partido y la justicia”, asegura. Asimismo, relata que la situación la “superó” y que con el tiempo se ha sentido manipulada. “Considero que ciertas personas del partido aprovecharon intencionadamente mi experiencia personal con Pujol para suspenderle fulminantemente de militancia y hacerle daño con fines políticos”, añade.

Según el diario El País, el senador de Junts ha aceptado las disculpas de Llorens, y de esta forma, la concejala de Pineda de Mar no tendrá que hacer frente a consecuencias penales. La abogada de Pujol, Judit Gené, explicó ayer en declaraciones a Rac1 que dan por cerrado el procedimiento contra Llorens, pero que todavía está abierto y pendiente de juicio la causa por injurias contra la otra mujer, Eva Ràfols. “En su día tuvo mucha repercusión mediática. Esperamos que sea una restitución moral”, subrayó.