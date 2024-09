Junqueras se desmarca de la guerra sucia en ERC tras apuntar a Rovira

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

La guerra abierta en ERC por el control del partido volvió ayer a subir de nivel entre las dos principales candidaturas que optan a presidir la formación, la que lidera su Oriol Junqueras, y la apadrinada por la que durante una década fue su mano derecha, Marta Rovira.

El expresidente de los republicanos se desmarcó ayer de la denominada “estructura B” de la formación, dejando claro que no sabía nada de ello, entre otras cosas porque nació cuando él estaba en prisión. “Ni yo lo sabía ni tuve la oportunidad de saberlo porque seguro que había quien quería que no lo supiera”, dijo en una entrevista en Rac1. Aseguró que tuvo conocimiento de las campañas que llevaba a cabo esta estructura paralela cuando se publicaron en los medios. En este sentido apuntó que cree que sus impulsores, sin dar nombres, no se lo explicaron por falta de confianza o porque sabían que no tendrían su aval. Las declaraciones de Junqueras llegan después de que el sábado, en la presentación de su candidatura lanzara un duro ataque contra la actual dirección republicana, encabezada por Rovira, a los que acusó, de dirigir esta “estructura B”. Por su parte, Rovira salió del paso de estas acusaciones autoimponiéndoes el silencia “por responsabilidad” hasta que deje su cargo de secretaria general de Esquerra. “Por respeto al proyecto común, no responderé (a Junqueras) hasta que cierre el actual mandato. Y cuando llegue el momento, lo haré por el país y la buena gente de Esquerra”, afirmó. Quien sí se pronunció al respecto fue la candidata a la vicepresidencia de ERC dentro de la lista apoyada por Rovira, Teresa Jordà, que aseguró sentirse “decepcionada” por las acusaciones de Junqueras. “La persona que ha estado trece años liderando el partido no puede utilizar ese tono y hablar de una purga”. En este sentido apuntó que, a su parecer, “la gran traición de la que habla Junqueras fue que Marta Rovira no quiso volver a presentarse con él en el congreso del 2024”.Mientras, la vicesecretaria de Lucha Antirrepresiva de ERC, Marta Vilaret, aseguró que el partido creó un “equipo técnico” para que Junqueras “podiera seguir liderando el partido desde la cárcel”.

La republicana Montserrat Bassa renuncia al escaño en el Congreso

La diputada de ERC por Girona, Montserrat Bassa, hermana de la exconsellera Dolors Bassa, que fue condenada por el Supremo a 12 años de prisión en la causa del procés, comunicó ayer la renuncia a su escaño en el Congreso “por motivos personales” en medio de la tormenta desatada por el liderazgo de la formación. Bassa entró en las listas de ERC como independiente en 2019, aunque tres años más tarde dio el paso de afiliarse al partido. En los comicios de julio de 2023 fue la cabeza de lista de ERC por Girona. Desde la dirección parlamentaria de ERC elogiaron su compromiso con la “lucha antirrepresiva” y con la defensa de la lengua catalán.