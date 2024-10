Polémica por una reforma de ley para rebajar penas de presos de ETA

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El Senado ha recibido y previsiblemente aprobará un proyecto de ley sobre intercambio de información de antecedentes penales, que podría beneficiar a 44 presos etarras. El texto provocó ayer duras críticas de PP, Vox y la Asociación de Víctimas de Terrorismo (AVT), que acusaron al Gobierno español de haber “colado” una enmienda en la Comisión de Justicia del Congreso. Los socialistas habrían suprimido la disposición adicional única que hasta ahora impedía que los etarras se descontaran de las condenas al Estado en los años de prisión en Francia, lo que beneficiaría a miembros de la organización terrorista e incluso supondrá excarcelaciones.

Este texto fue aprobado por unanimidad en el Congreso y no recibió enmiendas en el Senado, aparentemente porque los populares no se dieron cuenta de los cambios. De este modo, al no haber enmiendas, aunque los senadores se muestren mayoritariamente en contra, el proyecto de ley saldrá adelante.El portavoz del PP, Borja Sémper, denunció la “jugarreta” del Gobierno central, y subrayó de forma tajante que “para nosotros es un tema crítico, esto no va a quedar así”. Los populares anunciaron por la tarde que retirarán del orden del día del pleno el proyecto de ley, con lo que ralentizará, aunque no impedirá, su aprobación. Por su parte, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, asumió el “error” cometido por su grupo parlamentario al apoyar la reforma de la ley, y reclamó al PP que impida que el pleno del Senado la vote.La AVT denunció que 44 etarras podrán descontar las penas que han cumplido en Francia y que siete podrían ser excarcelados en los próximos meses. “Queremos pensar que ha sido un error y lo rectificarán mañana (por hoy) en el Senado”, censuró. La asociación cree que históricos dirigentes de ETA como Xabier García Gaztelu, alias ‘Txapote’, y José Javier Arizkuren Ruiz, ‘Kantauri’, podrían ser excarcelados en 2025.

El Gobierno defiende el cambio y recuerda que el PP lo apoyó

■ La vicepresidenta segunda del Gobierno español y líder de Sumar, Yolanda Díaz, aseguró ayer que la reforma de la legislación que permitirá una rebaja de penas a presos etarras es “una transposición” de una directiva europea, y advirtió de que “fue aprobada por unanimidad, hasta por la extrema derecha española en Europa”. “Tiene que ver con los derechos fundamentales, esto es lo que ha hecho el Gobierno, es una directiva y fuente de derecho europeo”, recalcó.En la misma línea, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, recordó que tanto PP como Vox apoyaron la reforma de la ley en el Congreso, y aseguró que su tramitación parlamentaria ha sido “absolutamente pacífica”. Defendió que esta reforma garantizará que se aplique la directiva europea en España.