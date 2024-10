Ernest Maragall, sobre el muñeco de Junqueras: "El origen no es Calabria sino Sant Vicenç dels Horts"

Publicado por acn Verificado por Creado: Actualizado:

El exlíder de ERC en Barcelona Ernest Maragall ha situado la autoría del polémico muñeco colgado de un puente en torno a Oriol Junqueras. "El origen no es Calabria sino Sant Vicenç dels Horts", ha dicho en una entrevista a RAC 1 haciendo referencia al pueblo de Junqueras. Por otra parte, Maragall ha acusado al expresidente de iniciar conversaciones con Jaume Collboni de manera unilateral y sin avisarlo y no se cree que Junqueras no supiera nada de los carteles que relacionan los Maragall y el alzhéimer. El informe interno del partido que ha hecho público RAC 1 revela que Junqueras sabía que era una acción de falsa bandera antes de que saliera publicado en el diario Ara aunque hasta ahora el expresidente había asegurado que se enteró por la prensa.

Maragall considera que el informe interno del partido deja claros los "roles" y "responsabilidades" de cada uno en el caso de los polémicos carteles contra al suya familia. "Evidencia un descontrol interno y carece de claridad del funcionamiento normal de una organización. El informe deja bien claro las límites de este juego que acabó siendo horrible", ha añadido para después apostar por "repensar" la comunicación del partido.

También ha defendido que este hecho no tendría que "contaminar" el conjunto de la organización y ha lamentado que se esté utilizando como "herramienta de combate" en el marco del congreso del partido.

Después de que el exdirector de comunicación Tolo Moya haya negado todas las acusaciones y haya señala Sergi Sabrià como el responsable de montar la campaña B, Maragall ha respondido que no quiere entrar al polemizar con él y se ha remitido al informe "independiente" del partido. "Me remito a la credibilidad de cada uno", ha añadido.

Con respecto a los contactos de Junqueras con Collboni, Maragall ve "comprensible" que el presidente del partido tenga iniciativa pero considera que es "preocupando" que no comparta mínimamente las decisiones. Según ha dicho, pone de relieve una manera determinada de hacer las cosas.

Maragall ha explicado que él defendía que se tenía que hacer una "negociación a fondo" con "compartidas claras" a cambio de de entrar en el gobierno municipal. Y ha contrapuesto esta actitud con la de Junqueras, que, según ha apuntado, convirtió la negociación en una "pura gestión de cargos". El exlíder de ERC en Barcelona ha asegurado que se quiso cerrar un acuerdo "sin contenido real".

Aunque no votará en el congreso del partido ya que se dio de baja, Maragall se ha situado al lado de la candidatura Nova Esquerra Nacional. Considera que Junqueras en estos momentos está en una "mirada de corto alcance" pensando en prolongar una circunstancia que "todo indica que se ha acabado" pero que él no reconoce como acabada.

Preguntado directamente por si sabe quién es el autor del muñeco de Junqueras que apareció colgado en un puente, Maragall ha respondido que cree que lo sabe pero no ha querido decir nombres. "Sólo lo creo por lo tanto sería imprudente y temerario", ha argumentado. Pero sí que ha afirmado que no son las mismas personas relacionadas con los carteles. "El origen no es Calabria sino que el origen está en Sant Vicenç dels Horts", ha concluido.