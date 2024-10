Asesina a su mujer de 40 años a navajazos en Almería

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

Un hombre de 50 años mató ayer a su mujer, de 40, en el municipio almeriense de La Mojonera y posteriormente se entregó a la Policía Local. Los hechos tuvieron lugar en el domicilio familiar, donde se encontraba también una hija de ambos, una niña de tres años de edad. Las primeras informaciones apuntan a que el hombre habría apuñalado a su mujer. Tras esto, sobre las doce y media del mediodía, se personó en la Jefatura de la Policía Local para relatar lo ocurrido. Fuentes cercanas a la investigación señalan que el arrestado fue avistado en plena calle con la ropa ensangrentada y con muchas dificultades para comunicarse.

Los agentes y sanitarios que acudieron al lugar del crimen localizaron a la mujer envuelta en un gran charco de sangre en la cocina, y no pudieron hacer nada salvo certificar su muerte. Ella no estaba acogida al sistema Viogén, de protección de las víctimas de violencia de género, y fuentes del Gobierno andaluz detallan que no había solicitado ayuda al Instituto Andaluz de la Mujer.El alcalde de La Mojonera, José Miguel Hernández, detalló que la pareja tenía cuatro hijos: de tres, seis, catorce y diecinueve años. Todos ellos han quedado bajo la atención de familiares, que residen en el municipio. Aseguró que la familia vivía desde hace años en el pueblo y que estaba “integrada con todos los vecinos”.