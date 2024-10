Yolanda Díaz reconoce ahora que Errejón “nunca debió ser diputado ni portavoz”

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

La vicepresidenta segunda del Gobierno español y líder de Sumar, Yolanda Díaz, aseguró ayer que el jueves “expulsó de sus funciones” a Íñigo Errejón a las 48 horas de la denuncia por agresión sexual hecha pública por la periodista Cristina Fallarás, y que no actuó con el caso del verano de 2023 porque, tras preguntar a Podemos y Más Madrid, le dijeron que se había investigado y archivado. En una comparecencia en el Congreso tras reunir a su grupo parlamentario, Díaz defendió la actuación de su partido, pero reconoció que han tardado demasiado en tener conocimiento del caso.

“Si hubiera tenido conocimiento antes de unos hechos tan graves, habría actuado con la misma contundencia que lo he hecho ahora”, subrayó, antes de añadir que, aunque Errejón estaba en terapia, no tenía ninguna sospecha de que era un supuesto agresor sexual. “Está claro que no debía haber sido diputado ni portavoz”, dijo, antes de insistir en que “el pasado martes me enteré de lo ocurrido, el miércoles hablé con Errejón y jueves se le expulsó”.

La ministra de Sanidad y portavoz de Más Madrid, Mónica García, descartó horas antes más dimisiones dentro de la formación tras conocerse los casos de agresión machista por parte de Errejón, del que dijo que sabían que tenía “problemas personales” pero pensaban que eran “de otra índole”, y admitió su “error” ante la denuncia por agresión sexual en una fiesta en Castellón en 2023.Por su parte, el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, aseguró que en junio de ese año informaron a Díaz de la existencia de una denuncia de una mujer contra el exdiputado de Sumar. “Lo que hicimos es comunicárselo a la persona que entendíamos que podía hacer algo al respecto, que era Yolanda Díaz”, subrayó.

En otro orden de cosas, el PSOE de Extremadura ofrece apoyo a una mujer que asegura haber sido víctima de una agresión sexual por parte de un político del partido tras un acto en 2019 en Badajoz.

El PSOE defiende a su socio de coalición y le insta a “reflexionar”

La portavoz del PSOE, Esther Peña, defendió ayer que Sumar, su socio en el Gobierno de coalición, está “haciendo bien los deberes” tras el estallido del caso Errejón, aunque les conminó a abrir “un periodo de reflexión” para comprobar qué ha fallado. Además, confió en que “asumirán las responsabilidades”.Mientras, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, denunció que las mujeres víctimas de acoso sufren ahora el “encubrimiento” del ‘caso Errejón’ tras las rebajas de penas a agresores por la llamada ley del solo sí es sí.

El juez da el primer paso para investigar al ya exparlamentario

El titular del Juzgado de Instrucción Número 47 de Madrid solicitó ayer al Congreso que le informe sobre la condición de exdiputado de Iñigo Errejón, como parte del recorrido procesal que debe seguir tras la denuncia que presentó la actriz Elisa Mouliáa contra el exportavoz de Sumar por agresión sexual. La que no ha dejado su acta de diputada en la Asamblea de Madrid es Loreto Arenillas, quien fue la jefa de gabinete de Errejón. Podría ser diputada no adscrita entregando al PSOE el liderazgo de la oposición a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Arenillas ha sido acusada de encubrir los presuntos abusos sexuales del exportavoz de Sumar Íñigo Errejón.