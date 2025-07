Detingut el conductor de l'accident mortal del 21 de maig a Balaguer

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra van detenir dijous un home de 33 anys, veí de Balaguer, implicat en l'accident de trànsit mortal del passat 21 de maig a la C-12 a Balaguer. Se l’acusa de ser l’autor de suposats delictes d’homicidi per imprudència greu, lesions per imprudència, conducció temerària i per conduir sota els efectes de les drogues. A més, també se l'acusa d'un delicte contra la salut pública, atès que al vehicle accidentat es van intervenir diverses dosis de substàncies estupefaents, i per un delicte de maltractament en l'àmbit de la llar i detenció il·legal, ja que hauria obligat la dona a pujar violentament al vehicle en contra de la seva voluntat.

La víctima mortal de l’accident era la seua acompanyant, una dona de 28 anys, i ell va resultar ferit molt greu. Els ocupants dels altres vehicles implicats van resultar ferits lleus i il·lesos.

El detingut ha passat aquest divendres a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Balaguer.