Catalunya rebrà uns 200 colombians que han de deixar Andorra per “irregularitats” en el reagrupament

Prop de 200 ciutadans colombians hauran d’abandonar Andorra per irregularitats en el reagrupament familiar. Per obtenir aquest reconeixement es requereix un any de residència legal en un habitatge adequat, assegurança i certificat mèdic, documents justificatius d’identitat i ingressos mensuals suficients segons el número de familiars, que van de 2.460 euros a 4.920. Aquesta situació està afectant també peruans i argentins i, en general, busquen a Espanya la solució més viable per residir, ja que es tracta d’un país més permissiu. La majoria decideix instal·lar-se a la Seu o pobles de l’Alt Urgell propers a la frontera.

L’ajuntament de la Seu tem que aquesta situació converteixi el municipi “en una ciutat dormitori”. L’alcalde, Joan Barrera, va mostrar la seua preocupació per l’arribada de ciutadans que es veuen expulsats del Principat “a causa de dificultats per reagrupar familiars i altres situacions irregulars”. També els que “no poden afrontar el preu de l’habitatge a Andorra”. Va indicar que “no hem detectat una massificació però estem preocupats”, mentre que va criticar la situació en la qual es veu immers el municipi i va assegurar que “fa mesos que treballem amb la Generalitat i l’ambaixada espanyola a Andorra per trobar una solució”. L’arribada de tants residents “repercuteix negativament en els serveis”.

En primera persona

Una família d’origen colombià i resident a la Seu va assegurar a SEGRE que “ens van vendre que a Andorra hi havia molta feina i donaven facilitats i ha estat un caos”. El pare, que prefereix mantenir l’anonimat, explica que va arribar a Andorra fa quatre anys i durant tres va residir al Principat, fins que “em demanaven que justifiqués 2.890 euros (d’ingressos) i després ho van canviar a 3.740 euros mensuals demostrables durant un any per poder portar la meua dona i el meu fill de 12 anys”. Treballa al sector de l’hostaleria i afirma que “és impossible guanyar aquesta quantitat”. Quan va arribar a Andorra, cobrava 1.370 euros al mes i en pagava 800 de lloguer per un llit en una habitació compartida amb onze persones. S’ha sentit “humiliat i discriminat” però a la Seu agraeix “la gran hospitalitat”.