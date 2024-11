Muere una niña de 2 años al olvidarla el padre en el coche

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

Una niña de dos años falleció el martes después de que su padre la dejara olvidada durante unas cinco horas en el interior del coche, que aparcó en la calle en la ciudad valenciana de Castelló. El hombre debía llevarla por la mañana a la guardería, pero se dirigió al trabajo y olvidó que la menor estaba en su sillita en la parte trasera del vehículo, donde permaneció sola durante cinco horas hasta que se la encontró sin vida hacia mediodía. Los hechos ocurrieron en la zona norte de la capital castellonense, cerca de la antigua Nacional 340.

Al parecer, ningún peatón se percató de que la niña estaba sola en el interior del coche, y fue el propio padre el que la encontró allí al salir de su trabajo, hacia las cuatro de la tarde. Al ver que su hija estaba inconsciente y no respondía, el hombre la llevó rápidamente al Hospital Provincial de Castellón. Según El Periódico Mediterráneo, la niña llegó al centro ya en parada cardiorrespiratoria, y los efectivos sanitarios no pudieron hacer nada para salvarle la vida. El citado medio detalla que el padre de la niña tiene 43 años y es de nacionalidad española.La Policía Nacional investiga los hechos por un presunto delito de homicidio imprudente y está a la espera de que la autopsia determine las causas exactas de la muerte. Los servicios de emergencias no han dado más detalles sobre el caso.

Condenado a 19 años de prisión por descuartizar a su expareja

La Audiencia Provincial de Málaga condenó ayer a diecinueve años de prisión a un hombre de 45 años acusado de asfixiar a su expareja, tras lo que la decapitó, descuartizó el cuerpo con un cúter y arrojó sus restos al mar. El cadáver de la víctima apareció en enero de 2023 en la playa entre Elviria y Las Chapas, en Marbella. Estaba decapitado, sin manos y con una gran incisión en el abdomen, que hizo el acusado para conseguir que se hundiera y evitar que pudiera ser identificada.