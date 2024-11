El Supremo asume la causa penal contra Ábalos al apreciar indicios de delito en la compra de mascarillas en pandemia

Publicado por agències Verificado por Creado: Actualizado:

La sala de lo penal del Tribunal Supremo (TS) ha acordado este jueves asumir la investigación que afecta al exministro de Transportes José Luis Ábalos en una causa sobre presuntas corruptelas en la compra de mascarillas durante la pandemia. Tal como ha indicado en un escrito, se aprecian indicios de varios delitos como "pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, soborno y malversación" en la exposición remitida hace unos días por el juez de la Audiencia Nacional (AN) Ismael Moreno. Con respecto a las personas no aforadas incluidas en las diligencias, se señala que el procedimiento tendrá que continuar al AN.

El auto del Supremo también pide a la Audiencia que le remita los datos que salgan de las diligencias que se practiquen y que tengan relación con Ábalos, quien hoy es aforado. Después de hacer un resumen del contenido enviado por el juez de la Audiencia, el TS concluye que los hechos descritos, sin perjuicio de lo que pudiera resultar de la investigación, podrían suponer un delito de "pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, de soborno y de malversación."

"Resulta, pues, imprescindible continuar la investigación sobre estos y sobre la participación en ellos de la persona aforada José Luis Ábalos Meco, siendo competente para eso esta Sala," concluye escrito.