El Suprem assumeix la causa penal contra Ábalos en apreciar indicis de delicte en la compra de mascaretes en pandèmia

La sala penal del Tribunal Suprem (TS) ha acordat aquest dijous assumir la investigació que afecta l'exministre de Transports José Luis Ábalos en una causa sobre presumptes corrupteles en la compra de màscares durant la pandèmia. Tal com ha indicat en un escrit, s'aprecien indicis de diversos delictes com "pertinença a organització criminal, tràfic d'influències, suborn i malversació" a l'exposició remesa fa uns dies pel jutge de l'Audiència Nacional (AN) Ismael Moreno. Pel que fa a les persones no aforades incloses en les diligències, s'assenyala que el procediment haurà de continuar a l'AN.

La interlocutòria del Suprem també demana a l'Audiència que li remeti les dades que surtin de les diligències que es practiquin i que tinguin relació amb Ábalos, qui avui és aforat. Després de fer un resum del contingut enviat pel jutge de l'Audiència, el TS conclou que els fets descrits, sens perjudici del que pogués resultar de la investigació, podrien suposar un delicte de "pertinença a organització criminal, tràfic d'influències, de suborn i de malversació".

"Resulta, doncs, imprescindible continuar la investigació sobre aquests i sobre la participació en ells de la persona aforada José Luis Ábalos Meco, sent competent per a això aquesta Sala", conclou escrit.