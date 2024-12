Catalunya multará a partir de 2025 a quien se salte el límite al alquiler

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El president de la Generalitat, Salvador Illa, anunció ayer que en 2025 su Govern aprobará un régimen sancionador para quienes incumplan la ley de vivienda de Catalunya. Así lo avanzó en la sesión de control al Govern, después de que la líder parlamentaria de Comuns, Jéssica Albiach, le urgiera a impulsar este régimen sancionador para hacer “efectivo” el control de precios de los alquileres que se pretendía conseguir con la ley de vivienda y que su partido reclama de cara en las negociaciones de los Presupuestos de la Generalitat para el año que viene. “En 2025, Catalunya será el primer territorio de España en disponer de un régimen sancionador, para enviar un mensaje claro a quienes quieran especular: la ley está para cumplirse y las viviendas son para vivir”, aseveró Illa, que no concretó de qué cuantías serán las sanciones ni en qué casos específicos se aplicarán. La medida, afirmó el president, irá contemplada y dotada de recursos en la ley de acompañamiento de los Presupuestos, pero como las negociaciones se alargan, ya que el PSC debe también buscar el apoyo de Esquerra, los Comuns reclaman tirarlo adelante por la vía rápida, a través de un decreto que están negociando con la conselleria de Territorip. Los de Albiach reclaman también la creación de un equipo de al menos 100 inspectores para que se pueda aplicar y hacer cumplir la ley. También en materia de vivienda, la diputada de la CUP Laia Estrada reprochó a Illa que diga que quiere garantizar el derecho a la vivienda pero ser incapaz, a su juicio, de aprobar un impuesto por la compra de stock de vivienda por parte de “aquellos que la compran al por mayor”.

Por otro lado, Consumo informó de que ha abierto un expediente sancionador a Airbnb por no retirar anuncios de alojamientos que se publicitaban sin licencia. Consumo envió en junio un requerimiento a la plataforma instándola a retirar “de forma inminente” miles de anuncios de viviendas turísticas que no ofrecían su número de licencia. Tras comprobar que no lo ha hecho se ha abierto expediente sancionador. La multa podría sobrepasar los 100.000 euros.

Junts, ERC y la CUP piden rectificar el acuerdo para incluir a Guardia Civil y Policía Nacional en el 112

El president de la Generalitat, Salvador Illa, anunció ayer durante una comparecencia en el Parlament para dar explicaciones sobre los acuerdos con el ministerio del Interior en la última Junta de Seguridad, que convocará una nueva reunión de este órgano a principios del próximo año para pedir que los Mossos d’Esquadra “asuman competencias en materia de puertos y aeropuertos”, una cuestión, recordó, ya pactada por el anterior Govern –en el aire debido al adelanto electoral– ,pero que quedó fuera del orden del día en la última reunión bilateral del 5 de diciembre. El propio Govern, de la boca de la consellera de Interior, Núria Parlon, vinculó entonces esta cuestión a un refuerzo de los agentes: “Las competencias son bienvenidas, pero deben poder ejecutar y cumplir con eficacia. No queremos tenerlas y luego prestar un peor servicio a la ciudadanía”, dijo.

En este sentido, Illa recordó que en la pasada Junta de Seguridad se acordó crear una comisión para trabajar en la ampliación de la plantilla de los Mossos para que pase de los 22.000 efectivos a los 25.000 en 2030. Marta Vilalta, de ERC, celebró el anuncio pero exigió concreciones, con un calendario y un compromiso para ampliar los efectivos de los Mossos. Mientras que la líder de los Comuns, Jèssica Albiach, puso en duda que el cuerpo esté preparado para asumir estas competencias. El president defendió la integración de la Guardia Civil y la Policía Nacional en el 112 porque mejora “la colaboración” entre cuerpos y fuerzas de seguridad. “Mientras yo sea presidente no permitiré que por falta de coordinación se ponga en riesgo la seguridad y la protección de los catalanes”, aseveró, a la vez que acusó a la oposición de “crear una tormenta”. Sobre esta cuestión, la portavoz de Junts, Mònica Sales, acusó a Illa de querer “españolizar” el 112 y reivindicó que la gestión de las emergencias en Catalunya es una competencia exclusiva de la Generalitat. Críticas por esta cuestión le llegaron también desde ERC, que instó a Illa a “revertir” en la próxima Junta de Seguridad este acuerdo. Por su parte, la CUP exigió al president acotar” hasta qué punto tendrán información del 112 los cuerpos españoles”.