Trabajo y los sindicatos rubrican la reducción de la jornada a 37,5 horas sin la patronal

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y los secretarios generales de CCOO, Unai Sordo, y de UGT, Josep Maria Àlvarez, firmaron ayer un acuerdo para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales en 2025 sin contar con el apoyo de las patronales y con duras críticas de las pymes y el sector agrario.

El pacto comienza a dar forma a un compromiso recogido en el acuerdo de Gobierno de coalición, pero que en la última semana ha suscitado diferencias en los plazos de aplicación entre los socios PSOE y Sumar, y que ahora debe sumar los apoyos parlamentarios suficientes.

Trabajo ha acelerado el pacto con los sindicatos, mientras Economía aboga por ralentizar su aplicación

“La reducción de la jornada afectará a 12 millones de personas”, dijo la ministra, al tiempo que aseguró que, en los últimos 40 años, no se ha tocado la jornada laboral, mientras que ha aumentado la productividad por hora trabajada más del 50%, por lo que “ha llegado la hora de repartirla”.

El acuerdo también incluye el derecho a la desconexión digital y mejora las condiciones del registro de jornada hacia uno digital, transparente, fiable e interoperable con la Inspección de Trabajo; al tiempo que endurece el régimen sancionador por incumplimiento, con sanciones por trabajador afectado.

La vicepresidenta segunda agradeció a los líderes sindicales su trabajo, porque “siempre están donde hay que estar”, pero también a los representantes de la patronal porque, “pese a no compartir desde el origen la reducción de jornada, han estado once meses trabajando en la mesa”. El trámite de consulta pública del anteproyecto de ley comenzó ayer mismo, según anunció Díaz, “para que se apruebe cuanto antes en el Congreso y el Senado”, en unos tres meses, después del respaldo del Consejo de Ministros. El objetivo es que, “antes de que acabe 2025, quienes tengan una jornada de 40 horas ganen tiempo de vida. Tiempo para vivir, descansar, leer, pasear, compartir y ser felices”, aseguró Díaz. El jueves, Díaz se había mostrado “sorprendida” con el PSOE y con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, por no querer cumplir con los plazos recogidos en el acuerdo de gobierno para rebajar la jornada laboral.

Por su lado, los sindicatos, que lamentaron que las patronales CEOE y Cepyme no se hayan sumado al acuerdo, aseguraron que no descartan movilizaciones si la medida sufre modificaciones regresivas para los trabajadores durante su tramitación parlamentaria.

El juez no elevará indemnizaciones por despidos improcedentes

El Tribunal Supremo ha rechazado que la indemnización por despido improcedente, establecida en 33 días por año trabajado, pueda incrementarse en vía judicial “con otras cuantías que atiendan a las circunstancias concretas del caso”. En una sentencia fechada el jueves y comunicada ayer, el pleno de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo concluye por unanimidad que esa indemnización –establecida en el artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores– no supone una vulneración del artículo 10 del Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo, en el que tan solo se indica que la indemnización debe ser adecuada. La propia jurisprudencia del alto tribunal explica que el sistema de indemnizaciones frente al despido disciplinario es distinto al civil y “no es necesario acreditar los daños y perjuicios, sino que se presumen y cuantifican de manera uniforme por el legislador”.