Illa ve consolidado el 'cambio de etapa' en Catalunya

El president de la Generalitat, Salvador Illa, afirmó ayer que en este 2024 se “ha asentado un cambio de etapa” en Catalunya y no descartó reunirse con el expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, en Bélgica. Así lo afirmó durante una comparecencia tras la reunión del Consell Executiu, en la que el socialista reiteró su deseo de que Puigdemont estuviera ya en Catalunya en estas fechas navideñas: “Me gustaría que estuviera aquí y disfrutara de lo que los diputados de mi partido han votado en Madrid, que es abrir una nueva etapa y acabar con el sufrimiento que ha habido”.

Al hacer balance sobre sus primeros meses al frente de la Generalitat, destacó que “ha ido mejor de lo que pensaba” y quitó hierro a la demora en la aprobación de los presupuestos catalanes. “No tiro cohetes, pero se ha asentado la apertura de una nueva etapa en Catalunya. Se han puesto en marcha cuestiones a las que doy importancia, en materia de reformas de políticas públicas. Estoy satisfecho de los consellers, estos meses se ha hecho trabajo en la buena dirección”, aseveró el president, que consideró “prematuro” hacer una valoración más extensa de su gestión.

En cuanto a los presupuestos, que el Govern se ha visto obligado a prorrogar por la imposibilidad de llegar a un acuerdo con ERC y Comuns, afirmó que es una prioridad de su gobierno, pero que no le “quita el sueño”. Según Illa, “es normal” que todavía estén negociando las cuentas porque “ha habido calendarios congresuales de otras formaciones que no han creado las condiciones” para abordar el tema a fondo. Pese a no considerarlo un tema urgente, garantizó que el Executiu “hará todo lo que tenga que hacer” y que tendrá “generosidad” para lograr los presupuestos, a la vez que pidió al resto de grupos que no tengan “una actitud obstruccionista”. Así señaló que en enero la consellera de Economía, Alícia Romero, se reunirá con partidos y agentes sociales para avanzar en esta cuestión.

Batet: “El cambio es más España y menos Catalunya”

El president de Junts en el Parlament, Albert Batet, contestó al discurso del president Salvador Illa advirtiéndole que perdió la oportunidad de encontrarse con Carles Puigdemont durante su reciente viaje a Bruselas y criticó que el jefe del Executiu asegurara que “se ha asentado un cambio de etapa” en Catalunya. “El cambio que defiende es más España y menos Catalunya; más ser la franquicia del PSOE y menos progreso; más región y menos nación; hacer más de barón del PSOE que de president de la Generalitat”, reprochó Batet, que también lamentó que los socialistas no den “urgencia” a la aprobación de los presupuestos. En este sentido, anunció que Junts presentará un “plan legislativo” en el Parlament como alternativa al Plan de Govern que presentó el viernes Illa.Por su parte, la secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, le avisó de que tiene un Govern “débil” y “en minoría” y le reclamó que cumpla los acuerdos de investidura con los republicanos. “Nos corre prisa”, avisó.Mientras, el portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, avisó al president de que “no habrá nueva etapa si no se garantiza el derecho del acceso a la vivienda”. El portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, recriminó a Illa que termine el año sin presupuestos para 2025 y lo acusó de ser un “sumiso de Esquerra”.