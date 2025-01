El Gobierno israelí amenaza ya con romper el alto el fuego en Gaza que entra hoy en vigor

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El alto el fuego en la Franja de Gaza se iniciará hoy a las 8.30 horas local de Gaza (7.30 horas en España), aunque el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu amenazó ayer con romperlo si Hamás no comparte la lista de rehenes a liberar. La tregua entra en vigor después de que el Gobierno de Israel aprobara ayer de madrugada el acuerdo alcanzado con Hamás tras más de 15 meses de guerra. El Ejecutivo ratificó el pacto tras una reunión de más de siete horas, en la que 24 ministros votaron a favor y ocho se opusieron, entre ellos los ministros de Finanzas y Seguridad Nacional, Bezalel Smotrich e Itamar Ben Gvir, este último presentará hoy mismo su dimisión y dejarán el Gobierno israelí en protesta por el acuerdo.

En la primera fase del alto al fuego, que durará 42 días, Hamás liberará a un total de 33 rehenes israelíes a cambio de la excarcelación por el Estado judío de 1.904 prisioneros palestinos, entre los que se encuentran 1.167 personas detenidas desde el inicio de la guerra, y un grupo de 737 personas encarceladas antes del 7 de octubre de 2023. Además, se dará luz verde para la entrada de ayuda humanitaria y combustible a toda la Franja. Durante el desarrollo de estas acciones, las partes concretarán los detalles de una segunda y tercera fase.

Está previsto que en el primer canje, que debería producirse esta tarde, sean liberadas tres mujeres israelíes y un centenar de prisioneros palestinos, la mayoría también mujeres y menores. No obstante, Netanyahu avisó ayer a Hamás que Israel no iniciará los preparativos para liberar presos palestinos y romperá el acuerdo de alto el fuego si el grupo islamista no revela los nombres de los tres secuestrados que deberían ser liberados hoy. “No avanzaremos hasta que recibamos la lista de rehenes”, indicó. Asimismo, el Ejército israelí advirtió de que está listo para regresar al combate “de inmediato” en el caso de que el acuerdo de alto el fuego no se llegue a aplicar y señaló que tiene ya varios escenarios previstos. Por su parte, Hamás aseguró que sus fuerzas de seguridad comenzarán el redespliegue “por todas las gobernaciones” del enclave tan pronto empiece la tregua para garantizar su cumplimiento.

Por otro lado, ayer se celebraron en diversas ciudades manifestaciones en contra de la guerra en Gaza. Una de las más multitudinarias fue el Barcelona, donde los manifestantes avisaron que pese al acuerdo para un alto el fuego el “sufrimiento de los gazatíes no acabará hasta que Israel retiré a sus tropas de la Franja”.

La tregua llega demasiado tarde a un territorio arrasado

El anuncio de que hoy dejarán de caer bombas israelíes en la Franja de Gaza ha sido recibido con cierta cautela por los palestinos, quienes lo han perdido todo en una guerra devastadora la cual, ante cualquier contratiempo, temen que pueda ser reanudada por Israel. Y es que sobrevivir se ha convertido en todo un reto para la población del enclave, donde muchas familias desplazadas llevan meses viviendo en tiendas de campaña, sin apenas comida y la amenaza constante de enfermedades y frío. Desde el anuncio de la tregua, Israel ha matado en Gaza al menos a 122 personas, según datos de esta mañana de la Defensa Civil gazatí. Entre los fallecidos hay 33 niños, además de más de 270 heridos.