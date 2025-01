El Govern israelià amenaça ja de trencar l'alto el foc a Gaza que entra avui en vigor

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

L’alto el foc a la Franja de Gaza s’iniciarà avui a les 8.30 hores local de Gaza (7.30 hores a Espanya), encara que el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, va amenaçar ahir de trencar-lo si Hamas no comparteix la llista d’ostatges a alliberar. La treva entra en vigor després que el Govern d’Israel aprovés ahir de matinada l’acord assolit amb Hamas després de més de 15 mesos de guerra. L’Executiu va ratificar el pacte després d’una reunió de més de set hores, en la qual 24 ministres hi van votar a favor i vuit s’hi van oposar, entre ells els ministres de Finances i Seguretat Nacional, Bezalel Smotrich i Itamar Ben-Gvir, aquest últim presentarà avui mateix la dimissió i deixarà el Govern israelià en protesta per l’acord.

En la primera fase de l’alto al foc, que durarà 42 dies, Hamas alliberarà un total de 33 ostatges israelians a canvi de l’excarceració per l’Estat jueu de 1.904 presoners palestins, entre els quals es troben 1.167 persones detingudes des de l’inici de la guerra, i un grup de 737 persones empresonades abans del 7 d’octubre del 2023. A més, es donarà llum verda per a l’entrada d’ajuda humanitària i combustible a tota la Franja. Durant el desenvolupament d’aquestes accions, les parts concretaran els detalls d’una segona i tercera fase.

Està previst que en el primer canvi, que s’hauria de produir aquesta tarda, siguin alliberades tres dones israelianes i un centenar de presoners palestins, la majoria també dones i menors. No obstant, Netanyahu va avisar ahir Hamas que Israel no iniciarà els preparatius per alliberar presos palestins i trencarà l’acord d’alto el foc si el grup islamista no revela els noms dels tres segrestats que haurien de ser alliberats avui.

“No avançarem fins que rebem la llista d’ostatges”, va indicar. Així mateix, l’Exèrcit israelià va advertir que està llest per tornar al combat “immediatament” en el cas que l’acord d’alto el foc no s’arribi a aplicar i va assenyalar que té ja diversos escenaris previstos. Per la seua part, Hamas va assegurar que les seues forces de seguretat començaran el redesplegament “per totes les governacions” de l’enclavament tan aviat com comenci la treva per garantir-ne el compliment.

D’altra banda, ahir es van celebrar en diverses ciutats diferents manifestacions en contra de la guerra a Gaza. Una de les més multitudinàries va ser precisament la de Barcelona, on els manifestants van avisar que malgrat l’acord per a un alto el foc el “sofriment dels gazians no acabarà fins que Israel retiri les seues tropes de la Franja”.

La treva arriba massa tard a un territori arrasat

L’anunci que avui deixaran de caure bombes israelianes a la Franja de Gaza ha estat rebut amb certa cautela pels palestins, que ho han perdut tot en una guerra devastadora que, davant de qualsevol contratemps, temen que pugui ser represa per Israel. I és que sobreviure s’ha convertit en tot un repte per a la població de l’enclavament, on fa mesos que moltes famílies desplaçades viuen en tendes de campanya, sense amb prou feines menjar i l’amenaça constant de malalties i fred. Des de l’anunci de la treva, Israel ha matat a Gaza almenys 122 persones, segons dades d’aquest matí de la Defensa Civil gaziana. Entre els morts hi ha 33 nens, a banda de més de 270 ferits.