Sánchez avisa a la “coalición negacionista” de que buscará votos debajo de las piedras

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, cargó ayer contra la “coalición negacionista” del PP y Vox, que impidieron junto a Junts convalidar el decreto ómnibus, y les avisó de que buscará votos “hasta debajo de las piedras” para aprobar todas las medidas que incluía. “Vamos a buscar votos hasta debajo de las piedras por responsabilidad y por convicción para que la gente tenga sus derechos, los derechos que PP y Vox les han cercenado votando en contra esta semana en el Congreso”, manifestó en la clausura del congreso regional del PSOE canario en Adeje (Tenerife). Sánchez pidió no especular sobre el resultado, convencido de que saldrán adelante todas las medidas, desde la revalorización de las pensiones a las ayudas al transporte de los jóvenes, a los afectados por la dana y a los trabajadores: “Las vamos a sacar sí o sí”. Y aseguró que tras el rechazo del decreto solo hay dos alternativas: bajar lo brazos y darse por vencido o “hacer lo que hay que hacer”.

Por su parte, Catalunya en Comú acusó a Junts y PP de haber dado “un bofetón” a las clases vulnerables cuando votaron en contra de la convalidación del decreto ómnibus del Gobierno. En Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat), la portavoz Aina Vidal les instó a “corregir inmediatamente” y se mostró especialmente punzante contra los de Puigdemont, a quien pidió “que negocie con el PSOE sus demandas legítimas sin causar daño a la ciudadanía”. Así, Vidal reclamó al PSOE que vuelva a llevar a votación las medidas sociales “lo más rápido posible”. No concretó si veía viable que llegaran al Consejo de Ministros mañana martes, pero aseguró que más tarde o más temprano serán aprobadas.

Els Comuns acusan a Junts y PP de haber dado con su voto en contra “un bofetón” a las clases vulnerables

En otro orden, la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, alertó al presidente Pedro Sánchez que, si vuelve a presentar el decreto con medidas que no son de consenso habrá “un gran problema”. En una entrevista en El Nacional, acusó al PSOE de hacer “chantaje” e insistió en que si el decreto se presenta con las medidas de consenso –pensiones y descuento en el transporte público– votarán “a favor”. Añadió que el Ejecutivo podría haber convocado un Consejo de Ministros y hacer un decreto con estas medidas y, por eso, valoró que “poder hacerlo y no hacerlo es jugar con las personas”. Nogueras también aseguró que hasta ayer no se había producido ningún nuevo contacto entras ambos partidos.

El PP reitera que no aceptará el “chantaje” del decreto ómnibus

La vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP, Ester Muñoz, reiteró ayer que su formación no aceptará el “chantaje” del decreto ómnibus y aseguró que si las ayudas van por separado, el Gobierno podrá contar con el voto de los populares. “Estamos a favor de que se revaloricen las pensiones, de las ayudas a los afectados por la dana y de los abonos transporte tan necesarios. Pero no estamos de acuerdo en la subida de impuestos, en regalarle un palacete al PNV o en favorecer la ocupación ilegal”, afirmó en León. Muñoz pidió a los ciudadanos que revisen su factura eléctrica porque el IVA “va a pasar del 10% al 21% esta semana. Sánchez no ha querido mantener las rebajas a los productos básicos y a la luz”. Por su parte, la eurodiputada del PP Dolors Montserrat dijo que la UE conoce la “deriva antidemocrática” de Pedro Sánchez por su “afán de colonización” tanto en empresas públicas como en privadas.