Pedro Sánchez avisa la “coalició negacionista” que buscarà vots a sota de les pedres

El president del Govern central i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, va carregar ahir contra la “coalició negacionista” del PP i Vox, que van impedir juntament amb Junts que es convalidés el decret òmnibus, i els va avisar que buscarà vots “fins i tot a sota de les pedres” per aprovar totes les mesures que incloïa. “Buscarem vots fins i tot a sota de les pedres per responsabilitat i per convicció perquè la gent tingui els seus drets, els drets que PP i Vox els han retallat votant-hi en contra aquesta setmana al Congrés”, va manifestar en la clausura del congrés regional del PSOE canari a Adeje (Tenerife). Sánchez va demanar no especular sobre el resultat, convençut que tiraran endavant totes les mesures, des de la revalorització de les pensions als ajuts al transport dels joves, als afectats per la dana i als treballadors: “Les traurem tant sí com no.” I va assegurar que després del rebuig del decret només hi ha dos alternatives: abaixar els braços i donar-se per vençut o “fer el que cal fer”.

Per la seua part, Catalunya en Comú va acusar Junts i PP d’haver donat “una bufetada” a les classes vulnerables quan van votar en contra de la convalidació del decret òmnibus del Govern espanyol. A Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat) la portaveu Aina Vidal els va instar a “corregir immediatament” i es va mostrar especialment crítica contra els de Puigdemont, a qui va demanar “que negociï amb el PSOE les seues demandes legítimes sense causar mal a la ciutadania”. Així, Vidal va reclamar al PSOE que torni a portar a votació les mesures socials “tan ràpid com sigui possible”. No va concretar si veia viable que arribessin al Consell de Ministres demà dimarts, però va assegurar que més tard o més d’hora seran aprovades. En un altre ordre, la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, va alertar el president Pedro Sánchez que, si torna a presentar el decret amb mesures que no són de consens, hi haurà “un gran problema”. En una entrevista a El Nacional, va acusar el PSOE de fer “xantatge” i va insistir que si el decret es presenta amb les mesures de consens –pensions i descompte al transport públic– hi votaran “a favor”. Va afegir que l’Executiu podria haver convocat un Consell de Ministres i fer un decret amb aquestes mesures i, per això, va valorar que “poder fer-ho i no fer-ho és jugar amb les persones”. Nogueras també va assegurar que fins ahir no s’havia produït cap nou contacte entres els dos partits.

El PP reitera que no acceptarà el “xantatge” del decret òmnibus

La vicesecretària de Sanitat i Educació del Partit Popular, Ester Muñoz, va reiterar ahir que la seua formació no acceptarà el “xantatge” del decret òmnibus i va assegurar que si els ajuts van per separat, el Govern espanyol podrà comptar amb el vot dels populars. “Estem a favor que es revaloritzin les pensions, dels ajuts als afectats per la dana i dels abonaments transport tan necessaris. Però no estem d’acord en la pujada d’impostos, a regalar-li un palauet al PNB o a afavorir l’ocupació il·legal”, va afirmar a Lleó. Muñoz va demanar als ciutadans que revisin la seua factura elèctrica perquè l’IVA “passarà del 10% al 21% aquesta setmana. Sánchez no ha volgut mantenir les rebaixes als productes bàsics i a la llum”. Per la seua part, l’eurodiputada del PP Dolors Montserrat va dir que la UE coneix la “deriva antidemocràtica” de Pedro Sánchez pel seu “afany de colonització” tant en empreses públiques com en privades.