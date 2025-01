Sánchez pacta con Junts subir las pensiones a cambio de debatir la cuestión de confianza

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El Gobierno central aprobó ayer en Consejo de Ministros un nuevo decreto ley en el que recupera “la mayoría” de las medidas sociales que decayeron la semana pasada en el Congreso, como la subida del 2,8% de las pensiones o las bonificaciones al transporte hasta junio, tras alcanzar un acuerdo de última hora con Junts que garantiza su apoyo a la convalidación de la norma. A cambio, los de Carles Puigdmeont lograron el compromiso de que el Congreso tramitará la proposición no de ley que exige al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se someta a una cuestión de confianza. Esa tramitación, sin embargo, es una gesto más simbólico que práctico, ya que no implica que finalmente Sánchez se someta a ese debate en el Congreso, cuya convocatoria corresponde únicamente al jefe del Ejecutivo y este ya ha avanzado que no tiene intención de activarla.

El Ejecutivo había retrasado ayer la reunión del Consejo de Ministros para apurar hasta el último minuto sus negociaciones con Junts, que finalmente culminaron en un acuerdo que zanja el tira y afloja que habían protagonizado ambas partes en los últimos días.

El decreto incluye la creación de un sistema de avales y garantías para propietarios e inquilinos Junts da por descongeladas las negociaciones con el Gobierno, pero exige ir “pieza a pieza”

El decreto ley, según explicó el propio Sánchez en rueda de prensa recoge 29 medidas sociales entre las que confirmó las ayudas a los afectados por la dana, la prórroga de la suspensión de los desahucios y lanzamientos por impago de la renta de hogares vulnerables sin alternativa habitacional. Como novedad se ha incluido una medida que no figuraba en el decreto ley anterior, que es la “creación de un sistema público de avales y garantías para propietarios e inquilinos”. También se recupera la extensión de los descuentos adicionales del bono social de electricidad a los consumidores vulnerables y el mantenimiento un año más de la prohibición de interrumpir los suministros básicos a consumidores vulnerables. Además de recuperar la subida del 9% para el ingreso mínimo vital (IMV), la prórroga del salario mínimo interprofesional (SMI) de 2024 y la extensión hasta el 31 de diciembre de 2026 del llamado escudo antiopas.

Fuera se han quedado medidas de carácter tributario y económico que todavía tienen que ser negociadas con Junts y que el presidente confía en poder aprobar “en cuestión de semanas”. Se trata de propuestas como el apoyo a la industria electrointensiva, el Plan Moves para la compra de vehículos eléctricos o las entregas a cuenta para mejorar la financiación de las comunidades autónomas.

Junts, que con este acuerdo da por “descongeladas” las negociaciones con el Ejecutivo, hizo suyo el nuevo decreto y celebró que Sánchez haya “rectificado” y “eliminado el decreto ómnibus”. Su portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, sacó pecho del papel de su formación y afirmó que “plantarse es la única manera de hacer que las cosas pasen”. En este sentido, afirmó que de ahora en adelante seguirán negociando “pieza a pieza” y condicionó emprender nuevas negociaciones con el Ejecutivo a que se cierren las “carpetas pendientes” que tiene con su formación, en referencia al traspaso de competencias en materia de inmigración o a la oficialidad del catalán en la Unión Europea.

El PP acusa a Moncloa de “plegarse” a Puigdemont

El portavoz estatal del PP, Borja Sémper, acusó al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de “plegarse a las imposiciones” del expresident Carles Puigdemont para poder aprobar un nuevo decreto con medidas sociales, pero evitó aclarar si el PP mantendrá en el Congreso el mismo “no” que votó hace una semana en el decreto ómnibus alegando que quiere leer antes el texto aprobado por el Consejo de Ministros. Sémper volvió a reiterar el rechazo de su partido a ceder un palacete en París al PNV, una de las principales razones por las que el Grupo Popular rechazó hace una semana el decreto ómnibus en el Congreso, llegando a calificar de “aprovechategui” a los nacionalistas vascos.Por su parte, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, consideró “humo” lo que Junts defiende haber conseguido con el nuevo decreto ley que ha pactado con el Gobierno, pero en todo caso se lamentó de que, al final, la imagen que queda es que “joder a la gente tiene premio” en España. “¿Y había que perder una semana para esto?”, afirmó a través de X.El portavoz de Sumar y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, mostró el apoyo a Sánchez y afirmó que nadie en el seno del Gobierno está considerando que el presidente se someta a una cuestión de confianza como reclama Junts, destacando que esa posibilidad es una prerrogativa exclusivamente suya.

El nuevo decreto incluye la cesión de un palacete en París para el PNV

El PNV confirmó ayer que el nuevo decreto ley anunciado por el presidente Pedro Sánchez incluirá la cesión al partido nacionalista del palacete de París, que en su día compró para ser sede del Gobierno vasco en el exilio y que después fue incautado por la Gestapo nazi y entregado al régimen franquista, y confía en que esta vez el Ejecutivo ate los apoyos suficientes para que la norma sea convalidada en el Congreso de los Diputados. Los nacionalistas vascos insisten en que el PNV ya había completado el registro de la propiedad, pero en todo caso celebra que se “remarque” en el decreto ley para apuntalar “la seguridad jurídica de esta justa restitución” patrimonial.

Las pensiones se incrementan este mes de media un 4,96% en Lleida

La Seguridad Social ha abonado este mes la nómina de la pensiones de enero con la revalorización del 2,8% prevista en el decreto ley ómnibus que estuvo en vigor hasta el pasado miércoles, cuando decayó en el Congreso. El importe medio de las pensiones en la demarcación de Lleida se ha incrementado un 4,96% en enero en comparación con el mismo mes de 2024, alcanzando los 1.176,46 euros, según los datos difundidos por el ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. En total se abonaron en la provincia 103.557 prestaciones contributivas. El grueso, 65.260 del total, fueron de jubilación, cuyo importe medio se situó en los 1.343,43 euros.