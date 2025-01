Sánchez pacta amb Junts apujar les pensions a canvi de debatre la qüestió de confiança

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El Govern central va aprovar ahir al Consell de Ministres un nou decret llei en el qual recupera “la majoria” de les mesures socials que van decaure la setmana passada al Congrés, com la pujada del 2,8% de les pensions o les bonificacions al transport fins al juny, després d’assolir un acord d’última hora amb Junts que garanteix el seu suport a la convalidació de la norma. A canvi, els de Carles Puigdemont van aconseguir el compromís que el Congrés tramitarà la proposició no de llei que exigeix al president del Govern, Pedro Sánchez, que se sotmeti a una qüestió de confiança. Aquesta tramitació, tanmateix, és una gest més simbòlic que pràctic, ja que no implica que finalment Sánchez se sotmeti a aquest debat al Congrés, la convocatòria del qual correspon únicament al cap de l’Executiu i aquest ja ha avançat que no té intenció d’activar-la.

L’Executiu havia retardat ahir la reunió del Consell de Ministres per esgotar fins a l’últim minut les seues negociacions amb Junts, que finalment van culminar en un acord que conclou l’estira-i-arronsa que havien protagonitzat les dos parts en els últims dies.

El decret inclou la creació d’un sistema d’avals i garanties per a propietaris i inquilins Junts descongela les negociacions amb el Govern central, però exigeix anar “peça a peça”

El decret llei, segons va explicar el mateix Sánchez en roda de premsa, recull 29 mesures socials entre les quals va confirmar els ajuts als afectats per la dana, la pròrroga de la suspensió dels desnonaments i llançaments per impagament de la renda de llars vulnerables sense alternativa habitacional.

Com a novetat s’ha inclòs una mesura que no figurava en el decret llei anterior, que és la “creació d’un sistema públic d’avals i garanties per a propietaris i inquilins”.

També es recupera l’extensió dels descomptes addicionals del bo social d’electricitat als consumidors vulnerables i el manteniment un any més de la prohibició d’interrompre els subministraments bàsics a consumidors vulnerables. A banda de recuperar la pujada del 9% per a l’ingrés mínim vital (IMV), la pròrroga del salari mínim interprofessional (SMI) del 2024 i l’extensió fins al 31 de desembre del 2026 de l’anomenat escut antiopes.

Fora s’han quedat mesures de caràcter tributari i econòmic que encara han de ser negociades amb Junts i que el president confia a poder aprovar “en qüestió de setmanes”.

Es tracta de propostes com el suport a la indústria electrointensiva, el Pla Moves per a la compra de vehicles elèctrics o les entregues a compte per millorar el finançament de les comunitats autònomes.

Al seu torn, Junts, que amb aquest acord dona per “descongelades” les negociacions amb l’Executiu, va fer seu el nou decret i va celebrar que Sánchez hagi “rectificat” i “eliminat el decret òmnibus”. La seua portaveu al Congrés, Míriam Nogueras, va treure pit del paper de la seua formació i va afirmar que “plantar-se és l’única manera de fer que les coses passin”.

En aquest sentit, va afirmar que d’ara endavant continuaran negociant “peça a peça” i va condicionar emprendre noves negociacions amb l’Executiu que es tanquin les “carpetes pendents” que té amb la seua formació, amb referència al traspàs de competències en matèria d’immigració o a l’oficialitat del català a la Unió Europea.

El PP acusa Moncloa de “plegar-se” a Puigdemont

El portaveu estatal del PP, Borja Sémper, va acusar el cap de l’Executiu, Pedro Sánchez, de “plegar-se a les imposicions” de l’expresident Carles Puigdemont per poder aprovar un nou decret amb mesures socials, però va evitar aclarir si el PP mantindrà al Congrés el mateix no que va votar fa una setmana al decret òmnibus al·legant que vol llegir abans el text aprovat pel Consell de Ministres. Sémper va tornar a reiterar el rebuig del seu partit a cedir un palauet a París al PNB, una de les principals raons per les quals el Grup Popular va rebutjar fa una setmana el decret òmnibus en el Congrés, arribant a qualificar d’“aprofitategui” els nacionalistes bascos.Per la seua part, el portaveu d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, va considerar “fum” el que Junts defensa haver aconseguit amb el nou decret llei que ha pactat amb el Govern central, però en tot cas es va lamentar que, al final, la imatge que queda és que “fotre la gent té premi” a Espanya. “I calia perdre una setmana per a això?”, va afirmar a través d’X.El portaveu de Sumar i ministre de Cultura, Ernest Urtasun, va mostrar el suport a Sánchez i va afirmar que ningú en el si del Govern està considerant que el president se sotmeti a una qüestió de confiança com reclama Junts, destacant que aquesta possibilitat és una prerrogativa exclusivament seua.

El nou decret inclou la cessió d’un palauet a París per al PNB

El PNB va confirmar ahir que el nou decret llei anunciat pel president Pedro Sánchez inclourà la cessió al partit nacionalista del palauet de París, que en el seu dia va comprar per ser seu del Govern basc a l’exili i que després va ser confiscat per la Gestapo nazi i entregat al règim franquista, i confia que aquesta vegada l’Executiu tingui prou suports perquè la norma sigui convalidada al Congrés dels Diputats. En aquest sentit, els nacionalistes bascos insisteixen que el PNB ja havia completat el registre de la propietat, però en tot cas celebra que es “remarqui” al decret llei per apuntalar “la seguretat jurídica d’aquesta justa restitució” patrimonial.

Les pensions s’apugen aquest mes de mitjana un 4,96% a Lleida

La Seguretat Social ha abonat aquest mes la nòmina de la pensions de gener amb la revalorització del 2,8% prevista en el decret llei òmnibus que va estar en vigor fins a dimecres passat, quan va decaure al Congrés. L’import mitjà de les pensions a la demarcació de Lleida s’ha incrementat un 4,96% el gener en comparació amb el mateix mes del 2024, assolint els 1.176,46 euros, segons les dades difoses pel ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions.