Trump aplica aranceles del 25% a México y Canadá y del 10% a China

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con una guerra comercial y sus amenazas se han cumplido. Anunció anoche que, a partir del 18 de febrero, impondrá aranceles al petróleo y gas que Canadá y México exportan a Estados Unidos. En declaraciones a la prensa en el Despacho Oval, Trump dijo que mantiene su intención de aplicar aranceles del 25% a las importaciones de México y Canadá, y del 10 % a las de China a partir hoy mismo, 1 de febrero, pero que ha decidido postergar hasta el 18 de febrero los gravámenes sobre el petróleo y gas canadiense y mexicano.

Además, fue contundente y afirmó que “definitivamente” impondrá aranceles a los productos que la Unión Europea (UE) exporta a su país, aunque no especificó qué bienes estarán sujetos a gravámenes ni cuándo entrarán en vigor. Trump hizo estas declaraciones en el Despacho Oval de la Casa Blanca, donde un periodista le preguntó si tenía previsto imponer aranceles a la UE. “¿Quiere la respuesta sincera o le doy una respuesta política? Definitivamente, la Unión Europea nos ha tratado de manera terrible”, respondió. “Nos tratan muy mal. No aceptan nuestros coches, no aceptan nuestros productos agrícolas, esencialmente no aceptan casi nada, y tenemos un enorme déficit con la Unión Europea. Así que haremos algo muy importante con la UE, vamos a equilibrar la balanza”, añadió el gobernante. Durante su primer mandato (2017-2021), Trump impuso aranceles del 25% al acero europeo y del 10% al aluminio.

Posterga la subida arancelaria para el petróleo y el gas hasta el próximo 18 de febrero

México aguarda entre recelo y alerta a los aranceles de Trump, pues la presidenta, Claudia Sheinbaum, pide “esperar”, mientras analistas alertan de un costo de hasta el 2% del producto interior bruto. Pero el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, advirtió que Canadá respondería “con fuerza” de forma inmediata si EEUU empieza a aplicar gravámenes a las exportaciones canadienses.

Sólo había un controlador en el choque del avión y el helicóptero

■ Un solo controlador estaba a cargo del tráfico de aviones y helicópteros en el aeropuerto de Washington cuando ocurrió el miércoles el accidente en el que fallecieron 67 personas debido a que un supervisor dejó que otro compañero saliera temprano de trabajar, según indicaron fuentes cercanas a la investigación a la cadena de televisión NBC News.Donald Trump ha firmado una orden ejecutiva que urge revisar las contrataciones y los cambios de protocolo efectuados bajo el mandato del demócrata Joe Biden (2021-2025), tras sugerir que estos causaron el accidente aéreo en Washington. Apuntó a la trayectoria de vuelo del helicóptero de combate Sikorsky UH-60 Black Hawk que se estrelló contra el avión comercial como la principal razón del siniestro.