Israel ordena preparar la “salida voluntaria” de los civiles palestinos de la Franja de Gaza

Donald Trump firmó el decreto rodeado de niñas, adolescentes y mujeres. - LENIN NOLLY / SOPA IMAGES VIA ZUMA / DPA

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ordenó ayer al Ejército preparar la “salida voluntaria” de la población de la Franja de Gaza siguiendo el plan anunciado esta semana por el presidente estadounidense, Donald Trump, que aboga por “reubicar permanentemente” a gazatíes en Jordania y Egipto.

Este plan, explicó, establecerá “salidas a través de cruces fronterizos” pero también “rutas aéreas y marítimas especialmente fijadas para la ocasión”. “Los residentes de Gaza deben tener la libertad de emigrar y abandonar la zona, tal y como sucede en todo el mundo. El plan de Trump podría generar progresos para lograr una Gaza desmilitarizada que no suponga una amenaza”, sostuvo.

Albares responde a Israel que España no atenderá propuestas de “terceros” sobre política exterior

En este sentido, mencionó a países como España, Irlanda, Noruega y Canadá, entre otros, que han estado vertiendo “acusaciones falsas” en relación a Israel y “su guerra contra Hamás en Gaza”. “Si estos países se niegan a aceptar a los palestinos, veremos su hipocresía”, aseveró, según informaciones recogidas por el diario The Times of Israel.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, defendió que no hay debate posible sobre la evacuación de Gaza puesto que este es el lugar que corresponde a los gazatíes, al tiempo que dejó claro que España es autónoma en sus decisiones y “ningún tercero” le tiene qué decir qué hacer.

Asimismo, el ministerio de Exteriores de Egipto advirtió de las “catastróficas consecuencias” en la región que podría tener el reciente anuncio del ministro de Defensa israelí porque podría “plantear riesgos para toda la región y los cimientos de paz”.

Mientras, el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Saar, anunció que su país seguirá los pasos de Estados Unidos y se retirará del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, un órgano al que acusa de “permitir el antisemitismo”.

Desde Washington, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a defender su plan para controlar la Franja de Gaza explicando que Israel “entregaría” este enclave cuando haya terminado el conflicto, con vistas a que en el territorio palestino arranque “el que sería uno de los mayores y más espectaculares desarrollos de toda la Tierra”.

El presidente norteamericano consideró que, con su controvertido plan, los gazatíes “tendrían una oportunidad de estar felices, seguros y libres”, hasta el punto de que cree que “no sería necesario” desplegar militares de Estados Unidos. “¡Reinaría la estabilidad en la región!”, remachó.

Trump lanzó esta semana la idea de un control estadounidense sobre la Franja, con vistas a crear “la Riviera de Oriente Próximo”, en una rueda de prensa en Washington junto al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que agradeció las propuestas de su aliado.

Posteriormente, la Casa Blanca matizó que Trump no se ha comprometido a desplegar tropas estadounidenses en Gaza como parte de su propuesta para que Estados Unidos tome el control de la Franja.

Por otra parte, Trump tenía previsto firmar ayer una orden ejecutiva para sancionar a la Corte Penal Internacional (CPI) por sus acciones contra Estados Unidos y sus aliados, como Israel, según confirmó un funcionario de la Casa Blanca.

Decreto contra las mujeres trans en el deporte

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado una orden ejecutiva que impide a las mujeres trans competir en deportes femeninos, una medida prometida durante su campaña electoral y que ha sido criticada por organizaciones de Derechos Humanos. “En los últimos años, la izquierda radical ha impulsado una campaña para erradicar el concepto de sexo biológico y reemplazarlo con una ideología de transgénero militante”, señaló poco antes de firmar el decreto, agregando que “a partir de ahora los deportes femeninos serán solo para mujeres”.Esta es una de las últimas medidas impulsadas por Trump contra la comunidad LGTBIQ+ en Estados Unidos. El magnate republicano ya prohibió la pasada semana los procedimientos de reasignación de sexo en los menores de 19 años, en particular aquellos que impliquen intervenciones químicas y quirúrgicas.De igual forma, ha firmado decretos para prohibir a militares trans servir en las Fuerzas Armadas; ha eliminado los programas federales de diversidad, equidad e inclusión (DEI, por sus siglas en inglés) y ha ordenado que solo se reconozca el binarismo de género.

Panamá niega que los barcos de EEUU pasen gratis por el Canal

El presidente panameño, José Raúl Mulino, desmintió ayer las afirmaciones del departamento de Estado de EEUU, que difundió un comunicado en el que aseguraba que a partir de ahora los buques estadounidenses podrían circular por el canal de Panamá de forma gratuita. Mulino, que dijo sentirse “sorprendido” por el documento en cuestión, afirmó que se trata de una “falsedad” que resulta “intolerable”.Esta situación se da tras la visita del secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, al país, en medio de las presiones de Trump por “recuperar” el canal debido a la supuesta influencia china sobre la vía y el trato “injusto” hacia sus buques.

Washington rechaza devolver armas nucleares a Ucrania

Keith Kellogg, el enviado especial para Ucrania del presidente de EEUU respondió al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, que no devolverán el armamento nuclear que le fue requisado en 1994, después de que el mandatario planteara dicha propuesta si no se producía la adhesión en la OTAN. “La posibilidad de que recuperen sus armas nucleares es entre escasa y nula. Seamos honestos, sabemos que eso no va a suceder”, zanjó.Mientras, Francia anunció que los primeros cazas Mirage 2000 cedidos por Francia a Ucrania han llegado a ese país. Asimismo, Ucrania recibió una nueva partida de los aviones de combate F-16 neerlandeses.