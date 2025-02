Trump impondrá aranceles del 25% a todas las importaciones de aluminio y acero

Donald Trump presenció el domingo Super Bowl, de fútbol americano, en Nueva Orleans. - EMILY CURIEL / TNS VIA ZUMA PRESS / DPA

El presidente de EEUU, Donald Trump, instauró desde ayer lunes aranceles del 25% sobre el acero y el aluminio que importe Estados Unidos, según anunció el propio mandatario estadounidense. Estas tarifas se aplicarán “a todos”, explicó Trump al ser interrogado por qué países se verían afectados por la medida. “Cualquier acero que venga a EEUU va a tener que tener un 25% de arancel. También el aluminio. 25 por ciento para los dos”, indicó Trump desde el Air Force One’, el avión presidencial, en declaraciones a la prensa estadounidense. Además, adelantó que elevará aún más los aranceles en respuesta a las medidas de represalia adoptadas por otros países, aunque emplazó a hoy martes o a mañana miércoles para concretar esta decisión. “Es muy sencillo. Si nos cobran, les cobramos”, manifestó. Estos aranceles se impondrán “casi de inmediato” y su impacto será “en todos los países”. El magnate estadounidense también adelanto que podría gravar la importación de chips semiconductores, productos farmacéuticos, petróleo y gas, y el viernes advirtió de que habría aranceles recíprocos a partir de la siguiente semana.

Trump ya anunció el pasado 1 de febrero aranceles del 10% sobre los productos de China y también aranceles del 25% para Canadá y México, aunque en estos dos últimos casos ha suspendido su aplicación durante un mes tras alcanzar sendos acuerdos para el despliegue de fuerzas de seguridad en la frontera. Además, los aranceles impuestos por China a productos estadounidenses en respuesta a los aplicados por Washington a las importaciones chinas entraban también ayer en vigor, sin que por el momento haya signos de que las dos potencias hayan alcanzado un acuerdo al respecto.

Los nuevos aranceles de Estados Unidos al acero y al aluminio penalizan a las siderúrgicas en bolsa

Desde Francia, el ministro de Exteriores, Jean-Noel Barrot, aseguró que la Unión Europea (UE) responderá a cualquier arancel que imponga el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, antes de advertir contra “un conflicto comercial” con el bloque.

En este sentido, la Comisión Europea avisó a Trump que no hay “justificación” para imponer aranceles a las exportaciones de acero y aluminio de la Unión Europea y por tanto responderá ante cualquier medida “injustificada” que pueda poner en riesgo los intereses europeos.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, mantendrá una reunión hoy en París con el vicepresidente de Estados Unidos, J.D Vance, en el que se convertirá en el primer encuentro con la nueva Administración estadounidense tras la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca.

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, trasladó a las asociaciones del acero y del aluminio estatales un mensaje de “confianza y apoyo” por parte del Gobierno, ante el anuncio de estos aranceles.

Sin embargo, el anuncio de estas tasas penalizaron a la mayoría de las compañías productoras del sector en bolsa. Andalucía, País Vasco y Comunidad Valenciana serán las comunidades más expuestas a los aranceles, según datos de CCOO.

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, advirtió que la “fricción” en el comercio mundial, como el inicio de un conflicto arancelaria con EEUU, puede “hacer más inciertas las perspectivas de inflación en la zona euro” y entorpecer así su objetivo de rebajarla al 2% en 2025.

Hamás aplaza la entrega de rehenes por los “incumplimientos” israelíes

El brazo armado de Hamás, las Brigadas al Qasam, anunció ayer que no se producirá un intercambio de rehenes israelíes por presos y detenidos palestinos este sábado debido a las “violaciones del enemigo” israelí de los términos del acuerdo de alto el fuego.El portavoz de al Qasam, Abu Obeida, explicó que desde el inicio del acuerdo de alto el fuego, Hamás “ha estado monitoreando las violaciones del enemigo y su incumplimiento de los términos” y pone, como ejemplos, el retraso en la fecha en la que los gazatíes pudieron regresar al norte del enclave, lo que debería haber sucedido el día 7 del acuerdo, pero que Israel retraso cinco días hasta la liberación de la rehén Arbel Yehud, el pasado 30 de enero.Además, Hamás también enumera como un factor determinante los ataques y bombardeos que se han seguido produciendo en la Franja de Gaza y que han matado al menos a una treintena de personas, pese al acuerdo de alto el fuego.Hasta el momento, en un total de cinco canjes, 21 rehenes con vida han sido liberados –entre ellos cinco tailandeses que no estaban incluidos en esta primera fase de intercambios–, a cambio de unos 800 presos y detenidos palestinos. Está previsto que en los 42 días desde la tregua, 33 cautivos fueran liberados, entre ellos ocho muertos, según reveló Hamás en enero. Mientras, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su gabinete “está comprometido a comprar y poseer” la Franja de Gaza cuando termine el conflicto entre Israel y Hamás, y aseguró que con su plan, los palestinos desplazados a otros países no tendrían derecho a regresar al enclave.

El presidente ordena el cierre de la agencia que vigila a Wall Street

Donald Trump ha ordenado el cierre y la suspensión de todas las actividades de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB, en inglés), creada tras la crisis financiera de 2008 para vigilar a Wall Street y proteger a los consumidores. La agencia ha sido objeto de ataques políticos y empresariales desde su creación en 2011, tras la crisis financiera de 2008 y el colapso del mercado hipotecario subprime, un tipo de préstamo de alto riesgo con intereses elevados que acabó en una oleada de ejecuciones hipotecarias cuando muchos ciudadanos no pudieron hacer frente a los pagos.Además, el presidente norteamericano anunció que ha ordenado al departamento del Tesoro detener la producción de nuevos centavos, una medida que, según él, ayudará a reducir el gasto innecesario del GobiernoPor otra parte, Trump reafirmó su idea de que Canadá “estaría mejor” si se convierte en un estado de Estados Unidos, en una entrevista con la cadena de TV Fox que se emitió el domingo.